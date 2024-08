Visita dentistica: il ruolo di un appuntamento fondamentale per la salute

Destreggiarsi tra i numerosi impegni quotidiani non è sempre semplice, soprattutto quando arriva il momento di includere, nella propria to do list, anche i controlli medici.

Troppo spesso, si tende a considerare quello dal dentista un appuntamento rimandabile ai momenti in cui si palesano problemi fastidiosi, come per esempio il dolore localizzato.

Errore grave! Ritagliarsi del tempo per andare dal dentista è fondamentale per diversi motivi. Non sempre, infatti, le problematiche inerenti i denti e il cavo orale si manifestano con una sintomatologia fastidiosa da tollerare.

Questo può accadere, per esempio, in caso di danni allo smaltoo di bruxismo.

Recandosi periodicamente dal proprio dentista di fiducia – chi è alla ricerca di uno studio di riferimento, deve considerare diversi criteri, dagli anni di esperienza nel campo all’attenzione alla divulgazione sui temi della salute orale, peculiarità che da sempre distingue lo Studio Dentistico Cozzolino, nome di spicco a Napoli e provincia – è possibile, in molti casi, mettere a punto percorsi risolutivi senza per forza ricorrere ad approcci invasivi.

Un altro motivo per cui è importantissimo recarsi periodicamente dal dentista riguarda l’igiene.

Lo spazzolamento dei denti – procedura che, in molti, eseguono in maniera sbagliata, procedendo con movimenti orizzontali ed energici e non verticalmente, partendo dalla gengiva e scendendo verso il dente – insieme al’utilizzo di strumenti come il filo interdentale e lo scovolino è importantissimo, ma non sufficiente.

Sottoporsi regolarmente a sedute di igiene dentale permette di andare a fondo nella rimozione di tartaro e placca, con tutti i vantaggi del caso nella prevenzione di problematiche serie come la parodontite, una condizione che può portare alla perdita dei denti.

Un altro aspetto importante sul quale soffermarsi è il rapporto di fiducia con il professionista e con lo staff in generale.Grazie alle visite periodiche, è possibile anche aggiornare il dentista costantemente sui cambiamenti legati alla propria salute, molti dei quali hanno un forte impatto sulla salute orale (questo è il caso, per esempio, della gravidanza).

Ricordiamo infine che, avendo cura di sottoporsi a visite periodiche dal dentista, è possibile diagnosticare in tempo una patologia grave come il cancro alla bocca.

Tra i segni della neoplasia al cavo orale sono da includere le aree ulcerate, sia biancastre, sia tendenti al rosso, che risultano dolenti al tatto e che non vanno incontro a guarigione spontanea in tempi brevi (intorno ai 15 giorni). Si tratta di un sintomo che, senza adeguate conoscenze mediche, può essere sottovalutato, mettendo a forte rischio la propria salute.