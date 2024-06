Pordenonepensa torna con la 16^ edizione con un viaggio in 4 tappe

PORDENONE – Quattro incontri per confrontarsi su attualità, politica, economia e cultura: il Circolo Culturale Eureka ripropone per la XVI edizione la rassegna PordenonePensa – Festival del Confronto, confermandone la formula che nel corso degli anni ne ha decretato il successo.

Dal 12 al 20 giugno il Chiostro della Biblioteca Civica di Pordenone accoglierà, sempre alle 20:30, il pubblico e i relatori in quattro serate che proporranno un ampio ventaglio di argomenti legati all’attualità e a una società che, in Italia e nel mondo, sta rapidamente cambiando.

La XVI edizione di PordenonePensa propone un viaggio attraverso temi cruciali del presente, esplorando il lavoro nascosto di chi ci protegge, il delicato equilibrio tra libertà e rispetto, le sfide economiche del nostro futuro e l’eredità spirituale di Piero Angela.

“Siamo orgogliosi di presentare questa nuova edizione di PordenonePensa – il commento di Ileana Scian, presidente del Circolo Culturale Eureka – abbiamo voluto costruire un’edizione che fosse una preziosa occasione di confronto su temi di grande attualità con ospiti di rilievo nazionale e il coraggio di mettere sullo stesso palco visioni diverse del mondo, per stimolare un dibattito avvincente e non scontato.

Punti di vista e argomenti diversi sono la forza di PordenonePensa, aspetti che sono stati ben rappresentati nell’immagine, che illustra questa nuova edizione, realizzata da Francesco Bisaro, illustratore e fumettista friulano, che raffigura le anime di PordenonePensa: Confronto, Scienza, Giallo, Musica e Finanza”.

“Con il suo spirito anticonformista e pluralista – il commento del Vicesindaco di Pordenone e Assessore alla Cultura Alberto Parigi – Pordenonepensa da diversi anni ormai fornisce un contributo decisivo al panorama culturale della città e al ruolo di Pordenone di punto di riferimento nazionale della cultura. A ciò si aggiunge la capacità di spaziare su tantissimi temi unendo approfondimento e divulgazione. Il Comune è per questi motivi un partner e un sostenitore convinto della rassegna”.

La rassegna, patrocinata dal Ministero della Cultura, è organizzata in collaborazione con il Comune di Pordenone, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di numerosi sponsor privati: Fondazione Friuli, PordenoneFiere, Camera di Commercio Pordenone Udine, Assicurazioni Generali Dante, Popyteam, Edil Nord, HIDRA sb, GSM PN, BCC Pordenonese Monsile, Confindustria Alto Adriatico & Fondazione CRO, Confcommercio Ascom Pordenone, Pordenone Turismo, Confcooperative, Tirelli Medical Group, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Libreria Al Segno, Fioreria Battistella, Il13, Cooperativa Esibirsi.

IL PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO

AL SERVIZIO SEGRETO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il lavoro nascosto di uomini e donne che garantiscono la nostra sicurezza

Sul palco il conduttore di Quarto Grado Gianluigi Nuzzi intervisterà Andrea Margelletti, presidente del Ce.S.I. e consigliere del Ministro della Difesa, e Carlo Parolisi, già dirigente dei Servizi Segreti e Capo Divisione dell’AISE.

Si parlerà del lavoro nascosto degli uomini e delle donne dei servizi segreti italiani per proteggere le nostre vite dalle minacce nascoste alla nostra sicurezza, un compito complesso e laborioso che ha tanto più successo meno è visibile. Il titolo della conferenza, “Al servizio segreto della Repubblica Italiana”, evoca i film di controspionaggio, ma gli esperti presenti spiegheranno quanto la realtà sia simile o meno all’immagine che anni di film e telefilm hanno formato nella nostra mente.

LUNEDÌ 17 GIUGNO

CANCEL CULTURE

Dove si pone il giusto confine tra il politicamente corretto e la limitazione della libertà?

Il Direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, dialogherà con il Direttore de Il Fatto Quotidiano.it Peter Gomez. Insieme affronteranno la questione di dove possa essere collocata una giusta linea ideale di confine che garantisca e tuteli il diritto delle minoranze ad essere rispettate e al contempo eviti eccessi che limitino la libertà o riscrivano la storia.

MARTEDÌ 18 GIUGNO

DOGMI E LIBERTÀ, UNA ZUPPA DI PORRO A PORDENONE

I grandi temi della politica ed economia mondiale dopo il voto europeo

Nicola Porro e Vicsia Portel, partendo dai temi del libro appena uscito “La grande bugia verde”, rifletteranno sugli equilibri economici e politici internazionali che l’Europa appena uscita dalle urne si ritrova oggi ad affrontare.

GIOVEDÌ 20 GIUGNO

“HO FATTO LA MIA PARTE, ADESSO TOCCA A VOI”

L’eredità di Piero Angela e la sfida di divulgare la scienza

La XVI edizione di PordenonePensa si chiuderà parlando della difficile ma fondamentale eredità che il grande Piero Angela ha lasciato, nel suo ultimo messaggio, a tutti noi. “Ho fatto la mia parte, adesso tocca a voi” vedrà sul palco Massimo Polidoro, che ha raccolto nel libro intervista “La meraviglia del tutto” gli ultimi pensieri del grande divulgatore, confrontarsi con la divulgatrice, autrice e conduttrice radiofonica Silvia Bencivelli sull’importante tema del fare buona comunicazione scientifica oggi.

