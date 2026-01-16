prova Pordenone 16 Gennaio 2026 Aggiornato: 16 Gennaio 2026 By Giulia Boscarol FacebookTwitterWhatsAppLinkedinEmailPrintTelegram prova auto post Share FacebookTwitterWhatsAppLinkedinEmailPrintTelegram Ultime news Pordenone Mercati sotto pressione: Wall Street rallenta, l’oro vola e la politica torna a pesare sulla finanza Alessandro Pazzaglia - 16 Gennaio 2026 Nord Est LITFIBA tornano live per i 40 anni del capolavoro 17 Re Redazione Pordenone - 16 Gennaio 2026 Necrologi Burella Olindo (Lindo) Flavio - 16 Gennaio 2026 Necrologi Mascarin Giovanna ved. Ravagnolo Flavio - 16 Gennaio 2026 Ultimi articoli Pordenone Mercati sotto pressione: Wall Street rallenta, l’oro vola e la politica torna a pesare sulla finanza Alessandro Pazzaglia - 16 Gennaio 2026 Pordenone ConfindustriaAA, “Il coraggio delle donne” come scelta educativa Redazione Pordenone - 16 Gennaio 2026 Pordenone Neonis a Fagagna per vendicare il ko dell’andata. luca Zigiotti - 15 Gennaio 2026 Pordenone La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Pordenone Redazione Pordenone - 15 Gennaio 2026