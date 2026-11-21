PORDENONE – Una nuova attività commerciale arricchisce il quartiere Sacro Cuore, puntando sulla qualità dei prodotti e sulla vicinanza alle esigenze dei residenti. È stato inaugurato nel pomeriggio Geltico Surgelati, il punto vendita specializzato in prodotti surgelati di media e alta qualità aperto dai fratelli Raffaele e Mario Pagano, giovani imprenditori che hanno scelto Pordenone per avviare una nuova esperienza commerciale.

Il negozio si sviluppa su una superficie di 160 metri quadrati e propone un’ampia scelta di surgelati, con particolare attenzione al pesce, affiancati da alcuni prodotti di uso quotidiano, come latte e olio, per offrire un servizio utile anche alle famiglie e agli abitanti della zona. Per Raffaele Pagano si tratta della prima attività aperta nel Pordenonese, dopo precedenti esperienze nel settore dei surgelati in Campania, sua terra d’origine.

All’inaugurazione, accompagnata da una significativa partecipazione di cittadini, erano presenti il sindaco Alessandro Basso e l’assessore al Commercio, Artigianato e Attività produttive Emilio Badanai Scalzotto.



«Quando un giovane sceglie di investire in un quartiere dà un segnale di fiducia che riguarda tutta la città», ha sottolineato il sindaco, evidenziando il valore dei negozi di vicinato come presidi di servizi e occasioni di incontro. L’assessore Badanai Scalzotto ha ringraziato i due fratelli per aver creduto nelle potenzialità del Sacro Cuore, rimarcando l’importanza di un’attività capace di rafforzare la vitalità del quartiere.

Parole di apprezzamento anche da Giovanna Santin, presidente mandamentale di Confcommercio Pordenone, che ha accolto con soddisfazione l’apertura: «È una vera gioia inaugurare un’attività con due giovani. In questo momento abbiamo bisogno di giovani, di coraggio e di forza: sono loro a poter dare nuova energia al commercio».

Geltico Surgelati è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30 e la domenica dalle 8 alle 12.30. Una nuova opportunità commerciale per il Sacro Cuore, che conferma il ruolo del commercio di prossimità nella vita dei quartieri.