Atp Challenger 75 Cordenons, in semifinale Paulson, Gaubas, Blockx e Taberner

CORDENONS – Giornata dedicata ai quarti di finale nella 21esima dell’Atp Challenger 75 Cordenons, dotato di un montepremi da 82mila dollari.

La prima semifinale vedrà di fronte il ceco Andrew Paulson (n.359 Atp) e il lituano Vilius Gaubas (n.221 Atp)

Nel primo incontro disputato sul centrale SerenaManiva il ceco Andrew Paulson (n.359 Atp) si è imposto dopo una durissima lotta con l’argentino Andrea Collarini durata oltre 2 ore e 30 minuti e finita con il punteggio di 4-6 6-4 7-6. Il tennista albiceleste sotto per 1-4 ha infilato cinque giochi consecutivi e si è aggiudicato il primo parziale.

Nella seconda frazione l’equilibrio ha retto fino al 4-4, poi Paulson ha iniziato a spingere con maggiore determinazione e si è aggiudicato per 6-4 il secondo set. Nel set decisivo Collarini è partito meglio dai blocchi portandosi sul 2-0. Il vantaggio albiceleste è stato ben presto un fuoco di paglia perché Paulson ha alzato l’asticella del proprio rendimento da fondocampo ed ha operato il sorpasso sul 3-2.

Nell’ottavo game sembra esserci la svolta definitiva con il break nell’ottavo game di Paulson che si è issato sul 5-3. Partita finita? Manco per sogno, Collarini ha trovato la forza con le energie residue di agganciare l’avversario sul 5-5. Il verdetto definitivo è stato così rimandato al tie-break. Il 32enne nativo di New York è scattato subito sul 3-0, ma nei punti successivi è incappato in un doppio fallo che ha indirizzato la sfida, chiusa sul 7-5 da Paulson. Per il 22enne ceco è la prima semifinale nel circuito challenger conquistata in questa stagione.

Conquista la semifinale anche il lituano Vilius Gaubas, numero 4 del seeding friulano, che supera con un periodico 6-4 l’italiano Lorenzo Giustino. Il 32enne napoletano può recriminare soprattutto per il primo set nel quale non ha capitalizzato 3 palle break ed ha ceduto per 6-4. Nella seconda frazione Gaubas è salito in cattedra costringendo Giustino ad accelerare il ritmo degli scambi incappando spesso in errori gratuiti.

Il recente finalista del challenger 100 di Verona, allenato dall’ex pro spagnolo Guillermo Garcia Lopez, ha finito per imporsi sul definitivo 6-2.

Raggiunge le semifinali anche il 19enne belga Alexander Blockx che sconfigge per 6-3 6-2 Federico Arnaboldi, testa di serie numero 8, apparso piuttosto spento rispetto alle ultime prestazioni. La sfida non è mai stata in discussione con Blockx che ha saputo approffittare dei molti errori gratuiti commessi dal lombardo.

Nel frattempo si conosce già la finale del tabellone di doppio che sarà tra Marco Bortolotti/Christopher Romius e la coppia della Repubblica Ceca formata da Jiri Barnat/Andrew Paulson. Curioso l’esito della seconda semifinale che ha visto la coppia Barnat/Paulson spuntarla al match tie-break dopo 13 matchpoint e avere sprecato un vantaggio di 9-1.

Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in diretta streaming su https://tennis.euro-

sporting.it/live-stream-atpchallenger24/. Quest’anno ci sarà la copertura televisiva di SuperTennis degli incontri programmati sul Campo Centrale SerenaManiva.

RISULTATI QUARTI DI FINALE TABELLONE SINGOLARE:

[Alt] Andrew Paulson (CZE) b. Andrea Collarini (ARG) 4-6 6-4 7-6 (5)

[4] Vilius Gaubas (LTU) b. Lorenzo Giustino (ITA) 6-4 6-4

Alexander Blockx (BEL) b. [8] [WC] Federico Arnaboldi (ITA) 6-3 6-2

[WC] Riccardo Bonadio (ITA) vs Carlos Taberner (ESP) 4-6 3-6

RISULTATI SEMIFINALI TABELLONE DOPPIO:

[3] Arjun Kadhe (IND) / Ramkumar Ramanathan (IND) vs [2] Marco Bortolotti (ITA) / Matthew Christopher Romios (AUS) 7-6 (2) 6-4

Jiri Barnat (CZE) / Andrew Paulson (CZE) vs Daniel Cukierman (ISR) / Neil Oberleitner (AUT) 7-6 (3) 4-6 17-15