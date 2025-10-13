Castelnovo del Friuli: il 20 ottobre tour tra i sapori delle Prealpi Orientali

CASTELNOVO DEL FRIULI – Dopo il successo della prima edizione, torna lunedì 20 ottobre il secondo tour del progetto DiCà – Produzioni agroalimentari delle Prealpi Friulane Orientali, promosso dal Comune di Castelnovo del Friuli. Un pomeriggio alla scoperta delle eccellenze del territorio, pensato per gli operatori del commercio alimentare, del turismo enogastronomico e dell’informazione.

Il ritrovo è fissato alle 14:30 presso la Tenuta Ronco Margherita di Pinzano al Tagliamento. Da lì partirà un tour guidato in bus che toccherà alcune delle realtà produttive più rappresentative della zona.

Prima tappa a Sequals, al pastificio Sapori di Casa di Claudio Iacoponi, per scoprire da vicino la lavorazione artigianale della pasta. Si proseguirà con la visita al Borgo delle mele di Pinzano, dove i partecipanti potranno passeggiare tra i meleti, visitare il laboratorio e degustare succo di mela e sidro.

Il rientro alla tenuta è previsto per le 17:15. A seguire, visita alla cantina e ai vigneti di Ronco Margherita, e per concludere, un apericena con i produttori locali.

Durante la serata verranno presentate numerose specialità del territorio, tra cui:

• Salumi di Tonelli Fabrizio (Castelnovo del Friuli) e Bertin Doriana (Travesio)

• Conserve vegetali del Borgo delle mele (Pinzano al Tagliamento)

• Formaggi di Latteria Pradis e Malga Polpazza (Clauzetto)

• Miele di I Roncs (Castelnovo), Fabris Giobatta (Pinzano) e Azzaro Maria (Vito d’Asio)

• Confetture di Agrileon (Clauzetto)

• Vini della Tenuta Ronco Margherita (Pinzano)

• Birra artigianale Praforte di Walter Magris (Travesio)

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi scrivendo a [email protected] o tramite il link su Eventbrite.

Un’occasione unica per conoscere da vicino la ricchezza agroalimentare delle Prealpi Friulane e per creare nuove sinergie tra produttori e professionisti del settore.