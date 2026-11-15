Pordenone, strappo nella civica di Basso: Pizziol e Marchi passano a Forza Italia

PORDENONE – Due consigliere lasciano il gruppo che ha sostenuto il sindaco e approdano nell’area azzurra. Un cambio di casacca che apre una nuova fase negli equilibri del Consiglio comunale e mette in evidenza le crepe nella maggioranza civica.

Un addio che pesa, politicamente e non soltanto numericamente. Il Consiglio comunale di Pordenone registra un nuovo scossone con la decisione di Silvia Pizziol e Alessandra Marchi di lasciare il gruppo consiliare della lista civica Pordenone Civica Basso per aderire a Forza Italia. Una scelta che segna una rottura con il progetto civico che aveva accompagnato la candidatura e l’elezione del sindaco Alessandro Basso e che introduce un elemento di novità negli equilibri della politica cittadina.

Non si tratta di un semplice cambio di gruppo. Il passaggio da una lista civica a una formazione politica nazionale assume un significato preciso: le due consigliere scelgono infatti di collocarsi in un soggetto partitico, modificando la propria appartenenza politica rispetto al percorso con cui erano entrate in Consiglio comunale.

La decisione è stata presentata al Caffè Municipio, alla presenza dei vertici di Forza Italia, a partire dalla coordinatrice regionale Sandra Savino, dal segretario provinciale Andrea Cabibbo e dal segretario comunale Gino Moro, con la partecipazione anche dell’assessore regionale Riccardo Riccardi e di Franco Dal Mas. Un ingresso accolto con soddisfazione dagli azzurri. Savino ha parlato di un rafforzamento del partito e della capacità di dialogare con le esperienze civiche, annunciando una Forza Italia pronta a far sentire con maggiore forza la propria voce nella maggioranza a sostegno di Basso.

Ma se per gli azzurri è un’occasione di crescita, per Pordenone Civica è una ferita politica tutt’altro che indolore. La lista ha reagito con un comunicato dai toni decisamente critici, lamentando soprattutto l’assenza di un confronto preventivo. Il gruppo consiliare e il direttivo sostengono di aver appreso la decisione attraverso la stampa, senza che le due consigliere avessero prima informato i colleghi.

La contestazione va oltre le modalità della comunicazione e investe il significato stesso della scelta. Pordenone Civica rivendica infatti un’identità autonoma dai partiti tradizionali, pur essendo nata nell’ambito della coalizione di centrodestra. «Gli elettori hanno votato un progetto civico e non un partito politico» è, in sostanza, il messaggio lanciato dalla lista, che richiama le due esponenti al rispetto del percorso condiviso e del mandato ricevuto dagli elettori. Nonostante la rottura, il gruppo assicura che continuerà a sostenere l’amministrazione.

Intanto i numeri raccontano la portata dell’operazione: Forza Italia rafforza la propria rappresentanza, passando da tre a cinque componenti complessivi, mentre Pordenone Civica scende da sei a due. Un travaso che cambia sensibilmente i rapporti di forza all’interno della coalizione.

Per il sindaco Alessandro Basso, almeno sulla carta, non si apre una crisi di maggioranza: le due consigliere restano infatti nell’area che sostiene l’amministrazione. Ma gli equilibri politici sono destinati a essere diversi.

Forza Italia esce rafforzata e con maggior peso contrattuale, mentre la civica che porta il nome del sindaco si ritrova ridimensionata proprio da due esponenti che avevano contribuito a costruirne il consenso.

La domanda, adesso, è inevitabile: si tratta soltanto di un riassetto interno al centrodestra o dell’inizio di una nuova stagione nei rapporti di forza a Palazzo municipale? Perché il cambio di casacca di Pizziol e Marchi, al di là delle dichiarazioni di circostanza, ha già lasciato il segno.