GIUSEPPINA CORDENONS IN PERIN (GIUSY)

Ne danno il triste annuncio il marito Dino,il figlio Marco, la nuora Jessica e la nipotina Benedetta.

I funerali avranno luogo mercoledì 17 luglio alle ore 15.30,

nella chiesa parrocchiale di San Francesco di via Cappuccini,

ove la cara Giusy giungerà dalle nuove celle mortuarie dell’ospedale civile di Pordenone

site in via del Traverso.

Il Santo Rosario verrà recitato martedì 16 c.m. alle ore 19.00,

nella chiesa stessa.

Seguirà la tumulazione nel cimitero Urbano di Pordenone.

La famiglia della defunta

sentitamente ringrazia.