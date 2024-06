Anche per l’estate 2024, Palmanova Village regala i concerti più belli della stagione in Fvg

AIELLO DEL FRIULI – Palmanova Village rende l’estate 2024 ancora più emozionante, rinnovando la speciale operazione “Amplifica le tue passioni” per tutti i suoi ospiti.

Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno, Palmanova Village alza il volume della musica dal vivo e dei concerti più imperdibili dell’estate in Friuli Venezia Giulia.

Ottenere i biglietti è molto facile: dal 7 al 30 giugno, chi farà acquisti nei 90 negozi del Villaggio per un totale di almeno 200 euro di spesa (massimo tre scontrini) riceverà due ingressi omaggio per un concerto a scelta tra quelli in programma nei prossimi mesi in regione.

Grazie alla rinnovata collaborazione con Zenit/Azalea.it, l’azienda friulana specializzata in concerti e grandi eventi, si potrà scegliere tra oltre 35 appuntamenti di musica e spettacolo degli artisti più amati e in varie località della regione.

Tra queste: la spiaggia di Lignano Sabbiadoro, meta d’obbligo per le vacanze al mare, con Mahmood, Tony Hadley, Ruggero dei Timidi e tanti altri, Piazza Grande a Palmanova che ospiterà grandi nomi italiani come Umberto Tozzi, Ricchi e Poveri e Il Volo, e poi Eiffel 65 e Russell Crowe a Majano, De Gregori, Rose Villain e La Sad in Castello a Udine, Mr Rain a Pordenone, Emma ad Azzano X, Roberto Vecchioni a San Vito al Tagliamento, Ermal Meta a Palazzolo dello Stella e, per finire, due appuntamenti che segnano il ritorno della grande musica dal vivo allo Stadio Friuli – Bluenergy Stadium, ovvero Negramaro e Zucchero.

Per poter partecipare all’iniziativa è necessario essere in possesso della Village Card di Palmanova Village, che può essere sottoscritta anche sul momento presso il rinnovato Land of Fashion Info Lobby.

Per tutte le informazioni: www.palmanovavillage.it