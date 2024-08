Associazione Fadiesis: agosto con Valcellina in musica

FVG – Dopo il successo riscosso a luglio, anche l’agosto della XV edizione di Valcellina in Musica si prospetta ricco di concerti ed eventi itineranti adatti a tutti i gusti, che si svolgono nelle suggestive località valcellinesi.

BARCIS.

In riva al lago il mese comincia con il Concerto Aperitivo in programma venerdì 2 agosto a Palazzo Centi alle 18 con l’ensemble di fisarmoniche Fadiesis Accordion diretto dal maestro Gianni Fassetta che proporrà un repertorio vario e sfaccettato spaziando dal suntuoso Ottocento di Richard Wagner ai nostri giorni, con compositori di successo come Ennio Morricone e Yann Tiersen, che ha firmato la colonna sonora de Il favoloso modo di Amélie. Un appuntamento che farà apprezzare le grandi potenzialità espressive di un ensemble di fisarmoniche. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Albergo Diffuso.

Spazio quindi, mercoledì 7 agosto alle 20.45 nella chiesa parrocchiale di Barcis, a uno degli appuntamenti storici per la Valcellina: il concerto Voci di luoghi in omaggio al Premio letterario nazionale “Giuseppe Malattia della Vallata”. In questa edizione di Valcellina in musica dedicata all’acqua, protagoniste del concerto sono le agane, figure mitiche dell’immaginario friulano, che abitano lungo i fiumi e nelle grotte, stabilendo rapporti ambivalenti con gli esseri umani.

In scena ensemble “Luisa Sello & le agane” formato da Luisa Sello, Antonella Benatti, Veronica Bortot, Jeta Gerqari, Irene Pace ed Elena Pelos ai flauti e la voce recitante di Adriana Villotta, che narrerà le storie di agane e benandanti.

La loro musica è quella ammaliante dell’intera famiglia dei flauti traversi, che permette di creare un “gruppo orchestrale” capace di riproporre anche i brani più complessi, con un programma che spazia dal Rinascimento al barocco della Musica sull’acqua di Georg Frederic Haendel, ai contemporanei con brani scritti appositamente per l’ensemble Luisa Sello & le agane. Uno spettacolo che è anche incontro di suono e movimento capace di superare l’orizzonte e le barriere dell’espressione artistica, rompere la tradizione, e trasgredire i parametri della consuetudine.

La regia è di Luisa Sello, musicista che suona in tutto il mondo, scelta dal Ministero Italiano dei Beni Culturali per rappresentare la musica italiana e definita dal New York Concert Review artista dalla “spontanea cantabilità, con tecnica brillante, eccellente controllo del fiato, suono generoso e grande charme”.

Durante la serata verrà annunciato il vincitore del Premio Letterario Nazionale Giuseppe Malattia della Vallata che da quest’anno, in occasione della XXXVI edizione, ritorna a Pordenonelegge e rinnova la sua formula, diventando Premio alla carriera conferito a un poeta che abbia composto i suoi versi nei dialetti e nelle lingue minoritarie, esprimendo la vitalità delle parlate locali. Inoltre verranno annunciati anche i vincitori delle due sezioni del Premio Pierluigi Cappello 2024 giunto alla VII edizione.

Le premiazioni si terranno nell’ambito di Pordenonelegge all’Ex Convento di San Francesco giovedì 19 settembre:

ore 18.00 – Premio Pierluigi Cappello

ore 20.30 – Premio Letterario Nazionale Giuseppe Malattia della Vallata

Terzo appuntamento a Barcis è giovedì 22 agosto alle 18 con il Concerto Aperitivo Rythm & Jazz che si terrà a Palazzo Centi in collaborazione con l’Albergo Diffuso con la voce di Dalia Li Volsi e Cesare Coletti alla chitarra.

Il chitarrista Cesare “Cece” Colletti, con brillanti percorsi accademici in chitarra jazz e in chitarra acustica, è stato tra i protagonisti della rivoluzione musicale pordenonese degli anni Ottanta, ha suonato con il gruppo Dam’Place negli Stati Uniti ed è attualmente impegnato anche nella produzione di video musicali. Al suo fianco la voce inconfondibile di Dalia Li Volsi, dal 2012 cantante in diverse formazioni pop, soul, jazz e funk, con una predilezione per le sonorità della black music e del neo soul.

CLAUT.

In collaborazione con il CAI di Claut, Valcellina in Musica si sposta in quota per l’appuntamento in località Pian de Crode – Casera Casavento, in territorio comunale di Claut, venerdì 9 agosto alle 11 quando è previsto il concerto di Kaleiduo, con Yuri Ciccarese al flauto e Gianni Fassetta alla fisarmonica che proporranno musiche di J.S. Bach, E. Morricone, A. Piazzolla.

In questa suggestiva cornice, il suono del flauto diventa tutt’uno con la struggente espressività della fisarmonica, in una simbiosi imprevedibile di note che trasporta il pubblico, quasi con passo di danza, attraverso secoli di musica. Chi desidera, potrà poi fermarsi per pranzo in Casera Casavento (prenotazioni al numero 348 4920926). Ingresso libero all’evento musicale, mentre è previsto il pagamento del pedaggio per il transito lungo la strada forestale (5€ per autovettura).

CIMOLAIS.

Domenica 11 agosto alle 17 nella chiesetta di San Floriano a Cimolais Elisa Fassetta al violoncello e Stefania Fassetta al pianoforte proporranno musiche di G. Fauré, J. Massenet, E. Morricone, A. Piazzolla, C.C. Saint-Saëns in un concerto in cui il Romanticismo fa breccia nel mondo della musica, rompendo i rigorosi schemi classici, che appartengono alla tradizione musicale fino a Mozart e allo stesso Beethoven.

Con il XIX secolo l’artista comincia a portare con sé la propria libertà espressiva, facendo affiorare inquietudini, vibrazioni interiori, sentimenti, visioni. Con questo concerto il pubblico si avvicina a questi epocali cambiamenti di sensibilità, con un programma originale che spazia dalla ricchezza espressiva dell’Ottocento francese ai compositori, diversamente virtuosi, dei nostri giorni.

ERTO E CASSO.

Nella suggestiva cornice di Erto Vecchia, tra le antiche mura del paese, Valcellina in Musica porta le note dell’arpa di Emanuela Battigelli in un concerto in programma martedì 13 agosto alle 18. Friulana, formatasi musicalmente tra Udine e Tel Aviv, docente di arpa nel Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria, Emanuela Battigelli vanta esperienze concertistiche in ambito internazionale come solista e in formazioni da camera e ha collaborato con alcune fra le più importanti orchestre a livello mondiale quali Berliner Philharmoniker, London Philharmonia e Orchestra del Teatro alla Scala, sotto la direzione di Maestri come Daniel Barenboim, Simon Rattle e Kirill Petrenko. Riconosciuta per il suo interesse verso la musica contemporanea e la capacità di creare programmi originali, “pone l’arpa e la musica d’oggi in una luce moderna, profonda e comprensibile”. In caso di pioggia Centro Visite del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane

ANDREIS.

L’appuntamento di Andreis chiude il mese di agosto e anche il calendario di concerti di Valcellina in musica: sabato 31 agosto alle 18 nella chiesa parrocchiale di Andreis si esibirà il Duo Rospigliosi con Lapo Vannucci alla chitarra e Luca Torrigiani al pianoforte.

Toscani, entrambi laureati con lode al Conservatorio di Firenze, docenti di conservatorio e con pluridecennali esperienze concertistiche, nel 2010 hanno dato vita al Duo Rospigliosi, con l’obiettivo di esplorare nuovi orizzonti nello strano e inusuale territorio d’incontro tra pianoforte e chitarra, raggiungendo straordinarie sintonie di timbri e sensibilità, tanto da far dire alla critica che “si intendono così bene da generare una sola superficie sonora, opalescente”.

Il programma, interamente dedicato a musicisti italiani, prende spunto dall’ouverture operistica tipica della musica rossiniana, passa per il geniale equilibrio della Fantasia di Castelnuovo Tedesco, per approdare infine alla musica contemporanea. Un repertorio che porta il calore e il colore dell’Italia meridionale, dalla Puglia alla Sicilia, ma che sa anche cogliere, in chiusura, con la proposta delle composizioni del Duo Bigazzi & Colonna, le armonie impressioniste di Cézanne e la brezza fresca di Formentera.

Tutti gli eventi di Valcellina in Musica sono gratuiti e vedono il sostegno e la collaborazione della Regione FVG, la Fondazione Friuli, i Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto-Casso, Montereale Valcellina, Pordenone, le Parrocchie della Valcellina, la Magnifica Comunità di Montagna, Il Parco Naturale Dolomiti Friulane, il CAI di Claut, Montagna Leader, Albergo Diffuso Lago di Barcis Dolomiti Friulane, L’Associazione Pro Barcis, il Premio Letterario Giuseppe Malattia della Vallata, il Circolo Culturale Menocchio e Gialean. Per informazioni: [email protected].