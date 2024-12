Capozzella (M5S) “Bene incentivi regionali a imprese con retribuzioni più alte”

FVG- Finalmente una nota positiva da una legge finanziaria regionale: bene agevolazioni per le imprese che verranno a investire in regione se dimostreranno di dare retribuzioni più elevate da quelle minime contrattuali. In un momento di grande difficoltà per le imprese e per chi ci lavora questa manovra è di grande interesse e va salutata con favore.

Così Mauro Capozzella ex consigliere regionale e attuale coordinatore provinciale del M5S.

Questa strategia, unica in Italia, varata dalla Regione dovrebbe trovare il paio con la proposta di Chiara Appendino (M5S) che vuole retribuzioni più livellare fra lo stipendio medio di un operaio e quello degli amministratori delegati per evitare scandali come di recente in Stellantis. Bene quindi agevolare chi riconosce il vero valore del salario specie in un nordest che segna valori meno in esportazione e crescita di pil.