Capozzella (M5S) “ius soli fuori luogo, puntare sullo ius scholae”

FVG – “Il dibattito sulla cittadinanza in Italia si sta definendo ma rischia di contrapporre e produrre confusione. In Europa abbiamo esempi di come il tutto si può regolarizzare, escludendo lo ius soli senza sé e senza ma, che può trovare ragione d’essere nei Paesi a bassissima popolazione come erano gli Usa o l’America del sud. Ben venga, quindi, lo ius scholae e forme similari.

Le nazioni europee hanno ognuna una formula che può trovare spazio anche in Italia. Puntare allo ius soli è fuori luogo e anacronistico per la realtà storica e sociale”.

Lo afferma Mauro Capozzella ex consigliere regionale e coordinatore provinciale del M5S.