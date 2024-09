Come giocare a Dragon Tiger ad Amunra

Il mondo del gioco d’azzardo è pieno di giochi di carte e sta a te trovare quello che ti piace di più.

Tra questi giochi c’è Dragon Tiger, un avvincente gioco asiatico disponibile online su Amunra.

Il motivo per cui questo gioco è diventato molto popolare è il suo aspetto e le sue regole semplici.

Se non hai mai sentito parlare di Dragon Tiger o non hai idea di come si giochi, questa guida ti farà conoscere le regole e ti spiegherà il gameplay in termini profani. È ora di iniziare!

Le origini della Dragon Tiger

Il Dragon Tiger è un gioco di carte tradizionale che si ritiene abbia centinaia di anni.

L’influenza orientale è già abbastanza chiara dal nome del gioco: Dragon Tiger prende infatti il nome da due dei simboli più importanti delle antiche culture asiatiche.

I draghi sono visti come bestie immensamente potenti e fortunate, mentre le tigri sono forti e coraggiose.

Come le bestie, il gioco è veloce e feroce ed è entrato a far parte dei portafogli di molti casinò online di prima classe, tra cui Amunra.

Il Dragon Tiger è in un certo senso simile al baccarat, anche se i giochi presentano alcune differenze evidenti.

Inoltre, Dragon Tiger ha un margine di guadagno piuttosto basso. Tuttavia, questo non significa che le vincite siano garantite.

Come sempre, scommetti in modo responsabile e assicurati di fissare dei limiti chiari su quanto spendi in gioco.

Come funziona il gioco?

Dragon Tiger è uno dei giochi più semplici che troverai su Amunra. Non richiede molta riflessione.

Lo scopo del gioco è semplicemente quello di scommettere su chi, tra due giocatori immaginari, vincerà in una partita casuale.

Non devi preoccuparti di ciò che hai in mano o di qualsiasi strategia che implichi dei calcoli.

Dragon Tiger utilizza un mazzo standard da 52 carte e le carte vengono distribuite da una scarpa da blackjack standard del casinò, che in genere contiene otto mazzi.

In ogni turno di gioco vengono estratte solo due carte, una per ogni giocatore. Ciò significa che un giocatore è il drago e l’altro è la tigre.

In pratica, devi prevedere quale dei due finirà per vincere.

Una volta piazzate tutte le puntate, le due carte vengono distribuite a faccia in su. La decisione è immediata: o vince la tigre o vince il drago, e tutto dipende da chi ha la carta di maggior valore. Tutto ciò che devi fare è prevedere chi ha la carta di maggior valore.

Come ci si potrebbe aspettare, scommettere sulla Dragon Tiger va un po’ più a fondo della semplice decisione su chi ha la mano di maggior valore.

In molte versioni del gioco in questione sono disponibili scommesse laterali e mercati, per cui è bene controllare tutte le regole prima di iniziare.

Questo gioco è diventato un fenomeno grazie all’aspetto sociale. Non c’è niente di meglio della sensazione di prevedere la mano vincente e di guardare l’azione che si svolge davanti ai tuoi occhi.

Come giocare a Dragon Tiger ad Amunra

Se è vero che Dragon Tiger è molto semplice, ci sono comunque alcuni dettagli sui valori delle carte che vale la pena tenere in considerazione prima di fare qualsiasi puntata.

Per iniziare, non ci sono giocatori reali, ma solo il drago e la tigre immaginari, ognuno dei quali riceve una carta.

È anche importante sapere che gli assi hanno un punteggio basso e le figure hanno sempre un punteggio alto.

Ad esempio, se il drago pesca un asso e la tigre una regina, la tigre vince. Infatti, pescare un asso è una perdita istantanea, a meno che l’altro giocatore non peschi la stessa mano.

La classifica dall’asso in su è, come ci si può aspettare, su una scala da 2 a re, con il re che è la carta di maggior valore del gioco.

I pagamenti in Dragon Tiger sono di solito bilanciati a circa 1:1, ma assicurati di controllare la tabella dei pagamenti del gioco per avere informazioni più precise.

C’è anche la possibilità che si verifichi un pareggio tra il drago e la tigre; in questo caso, lo scommettitore ha comunque diritto a ricevere indietro una parte della sua puntata.