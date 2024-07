Gli accessori che migliorano la vita dei camionisti

Oltre 1 milione di persone alla guida di un veicolo per il trasporto. Questo è il numero dell’esercito dei camionisti, coloro che affrontano un mestiere fisicamente e psicologicamente impegnativo, nonché solitario.

La vita sulle strade non è uno scherzo e chi ha un po’ di anni di esperienza sa quanto sia importante renderla più agevole. Ci sono accorgimenti da tenere per ridurre la stanchezza e aumentare la sicurezza, per sé e per gli altri automobilisti. E poi ci sono una serie di stratagemmi per rendere più piacevoli le ore alla guida.

Molti camionisti trasformano il proprio veicolo in uno spazio unico e confortevole, con articoli che riflettono la loro personalità. Dal sedile più confortevole alle tende per i momenti di riposo, un punto di riferimento del settore è Truckjunkie, ecommerce dedicato a chi del camion ne fa una vera passione.

Tendine e cuscini

La cabina di un camion diventa uno spazio a metà fra l’ufficio e la camera di hotel per chi è alla guida. I lunghi viaggi obbligano a momenti di riposo e non sempre si può sostare in albergo. Tendine per fare buio e cuscini per un buon riposo in una situazione particolare diventano oggetti fondamentali. Qui non si tratta di schiacciare un pisolino, ma tornare in forma per mettersi alla guida.

Illuminazione esterna

Quando si viaggia in inverno le ore di buio sono molte e si viaggia anche in assenza di luce naturale, per questo servono diverse luci per camion oltre ai fari. Per esempio è bene dotarsi di lampade portatili da lavoro, nel caso si debba cambiare una ruota o intervenire in altro modo sull’esterno del veicolo. I lampeggianti o le luci da applicare alle pareti laterali del veicolo invece permettono agli altri automobilisti di identificare meglio le misure del veicolo.

Gadget dal mondo

Uno dei vantaggi di essere un autista di professione è quello di viaggiare molto, anche all’estero. A ricordo dei Paesi visitati si possono collezionare delle bandierine, da mettere in mostra anche sul cruscotto, come simbolo dei tanti chilometri affrontati.

La cam “testimone” negli incidenti

Uno degli accessori tecnologici più diffusi degli ultimi anni è la dashcam, videocamera installata sul cruscotto che registra la strada. Diventate famose per programmi televisivi che mostrano veicoli che evitano scontri quasi per miracolo, sono decisive proprio in caso di incidenti; forniscono prove video che possono chiarire la dinamica degli eventi. Alcune dashcam offrono anche funzioni aggiuntive, come l’avviso di collisione imminente e il monitoraggio della corsia, aumentando ulteriormente la sicurezza.