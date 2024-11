Il gioco Plinko: imparare tutte le caratteristiche e le regole del gioco 

La prima volta che ho provato il Plinko, temevo di trovarmi davanti a un gioco difficile e dal gameplay complesso. La verità è un’altra: le regole del Plinko sono essenziali, le sessioni molto rapide e le vincite praticamente immediate.

Nato in Giappone e diventato celebre negli anni ‘70 negli USA, il Plinko è una sorta di roulette in formato arcade. Il giocatore deve effettuare uno spin e attendere che una pallina cada all’interno di una piramide formata da diversi pioli.

Alla base della piramide compaiono dei moltiplicatori di puntata. A seconda di dove termina il viaggio della pallina, si ottengono vincite più o meno ampie. Scopri subito i migliori casinò con Plinko paypal e vinci soldi reali!

Le regole del Plinko: una panoramica

Trovo che le regole del titolo per casino Plinko siano semplici e accessibili a tutti. Quando cominci a giocare, ti trovi davanti a una schermata su cui compare una piramide di pioli. Devi solo impostare la tua puntata e lanciare la pallina tramite un tasto. A questo punto, la pallina cade all’interno della piramide e comincia a rimbalzare fino a raggiungere i gradini più bassi.

Proprio qui si trovano i moltiplicatori di puntata. A seconda di dove termina la biglia, la tua puntata iniziale subisce una moltiplicazione più o meno fortunata. Ottieni quindi vincite più o meno alte a seconda dell’esito della sessione.

In gran parte dei casino con Plinko, per esempio su National Casino, potrai accedere a diverse versioni del gioco e ottenere bonus di benvenuto sfiziosi subito dopo il deposito per provare il titolo.

Alcune delle versioni del Plinko ti consentono inoltre di impostare la volatilità: cioè di ottenere moltiplicatori molto più alti ma anche molto più bassi nelle caselle in basso. Ovviamente, maggiore è la volatilità maggiore è il rischio di perdere quanto puntato e insieme di vincere cifre impressionanti.

Prima di effettuare lo spin iniziale, potrai anche scegliere il numero di palline con cui giocare e ingrandire la piramide. In generale, le versioni classiche del Plinko si giocano con piramidi da 8 a 16 pioli in totale, ma i provider più innovativi hanno creato versioni del titolo con strutture sui generis.

Plinko online casino: quante versioni esistono?

Come forse sai, il mondo del casinò ha subito una rapida evoluzione negli ultimi anni, offrendo a noi appassionati una vasta scelta in fatto di gameplay.

Per quel che riguarda il Plinko, sono quattro i titoli fondamentali che troverai all’interno del web:

Plinko Go: versione del Plinko creata dal brand 1×2 Gaming, è ideale per chi cerca sessioni dinamiche. Plinko Go presenta un RTP piuttosto basso (94-96%), ma una vincita massima di ben 450 volte la puntata iniziale del giocatore.

Plinko X: primo titolo Plinko a introdurre moltiplicatori di puntata. Ad oggi, il Plinko X è disponibile in quasi tutti i casinò online.

Plinko XY: nato come versione del Plinko del provider BGaming, ha introdotto la possibilità di modificare la volatilità all’inizio delle sessioni di gioco. Dispone di un elevatissimo RTP (pari quasi al 99%) che assicura un buon ritorno sulle giocate in denaro reale.

Turbo Plinko: per finire compare Turbo Plinko, un gioco creato da Turbo Games che permette di accedere a sessioni ultra-rapide in cui sono aboliti tutti i tempi di attesa. Pubblicato nel 2022, permette di effettuare puntate massime di 10€ e puntate minime di appena pochi centesimi.

Plinko: strategie per vincere

Quando giochi a Plinko nei casino online, ricorda che ti trovi davanti a un gioco di fortuna (in gergo, Lucky Game), in cui la strategia può aiutare ma in cui a dominare rimane la dea bendata.

I movimenti della pallina dipendono infatti da un RNG (Random Number Generator) e non è possibile alterarli attraverso mosse o previsioni.

Voglio comunque darti alcuni consigli per massimizzare il tuo potenziale di vincita nel lungo periodo:

effettua la registrazione solo su casinò affidabili;

imposta un bankroll ben definito prima dell’inizio di ogni sessione;

evita di inseguire le perdite o di giocare se non sei lucido;

effettua scommesse basse per prendere confidenza con il gameplay;

gioca responsabilmente, facendo attenzione a non cadere vittima della ludopatia.

RTP e volatilità nel gioco del Plinko

Molto spesso i siti di recensioni utilizzano i termini “volatilità e RTP” senza spiegare di cosa si tratta. Oggi voglio essere il più chiaro possibile:

l’RTP è il ritorno medio di un gioco, cioè la quantità di denaro che puoi aspettarti di ricevere sulla base di quanti soldi hai giocato.

Esempio: se l’RTP di un gioco è fissato al 96%, su 100€ giocati l’utente può aspettarsi di ricevere in media 96€.

L’RTP è un valore che non riguarda solo il Plinko, ma anche le slot-machines. Si tratta ovviamente di un valore virtuale, calcolato dai creatori di giochi sulla base di una media generale. Questo significa che durante una partita potrai guadagnare molto più di 96€, mentre in altre partite potrai perdere tutto il denaro caricato.

La volatilità è invece la percentuale di rischio insita in un gioco.

Così, un titolo con volatilità alta implicherà alti rischi di perdere, ma anche di ottenere vincite enormi. Un titolo con volatilità bassa erogherà vincite in maniera più frequente, ma dagli importi limitati.

Nel Plinko, la volatilità può essere regolata, andando appunto a modificare i moltiplicatori di puntata alla base della piramide.

Plinko casino demo: ecco la versione gratis

Se vuoi prendere confidenza con le regole del gioco, puoi sperimentare il Plinko in versione demo free. Sono molti i casinò che oggi offrono questa possibilità, proprio per permettere ai clienti di provare nuovi titoli senza rischiare denaro e senza mettere mano al portafoglio.

La modalità demo può inoltre farti capire quale versione del Plinko ti piace di più, scegliendo tra i provider più in voga del momento. Il mio consiglio è quello di provare sempre i giochi in versione demo, per non fare mosse avventate di cui finirai per pentirti in seguito.

Casino online Plinko: vale la pena provarlo?

Come tutti i Quick Games, Plinko presenta regole facili da capire e un gameplay intuitivo. Io consiglio di provarlo tra una partita alle slot e una sessione ai giochi da tavolo, perché è molto rilassante e consente di ottenere vincite pressoché immediate.

Non dimentichiamo che Plinko casino è sicuro, a patto di essere iscritti a piattaforme affidabili su cui puntare il proprio denaro!