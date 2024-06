In Fvg FdI si conferma primo partito, segue il Pd. La Lega doppia Forza Italia

FVG – In Friuli Venezia Giulia Fratelli d’Italia si conferma primo partito: a scrutinio quasi definitivo (manca una sola sezione su 1.358) lo schieramento guidato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ottiene il 33,99% delle preferenze di chi si è recato alle urne per eleggere il nuovo Parlamento europeo.

Al secondo posto c’è il Pd, con il 20,98% dei voti, in crescita rispetto al 2022. Terza la Lega con il 14,92%. Il dato del Carroccio è superiore a quello registrato al momento a livello nazionale e doppia il risultato di Forza Italia – Noi Moderati – Ppe (circa 7,06%). Alleanza Verdi Sinistra ottiene il 6,11%, mentre il Movimento 5 stelle si ferma al 5,42%, in calo.

In Fvg non raggiungono per ora la soglia del 4% Azione Siamo europei (3,40%), Stati uniti d’Europa (3,12%), Pace terra dignità (2,83%), Libertà (1,15%), Svp (0,72%) e Alternativa popolare (0,31%).

Mentre per Fdi le preferenze ottenute in questa tornata, superiori al dato nazionale, sono una conferma rispetto alle politiche del 2022, i risultati di Pd e Lega migliorano: due anni fa si erano fermati rispettivamente al 18% e all’11%. Anche Fi sale di un punto, mentre scende il M5s, che nel 2022 era attorno al 7%. Azione-Italia Viva, che allora si presentavano uniti, si erano attestati a circa l’8%. Cinque anni fa, alle Europee del 2019, la Lega aveva sfondato con il 42,56%, il Pd era secondo partito con il 22,23%, il M5s aveva ottenuto il 9,62%.

Fdi era al 7,61%, Forza Italia al 6,69%. Per quanto riguarda i candidati e in particolare i candidati del Friuli Venezia Giulia, a ottenere più voti in regione è Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone (Fdi), con al momento 34.825 preferenze. Seconda Anna Maria Cisint (Lega), sindaca di Monfalcone (29.311), terza la già assessora regionale Sara Vito del Pd (15.630).

L’affluenza definitiva di questa chiamata alle urne, secondo i dati del portale Eligendo, in Fvg è pari al 48,29%, leggermente inferiore alla media nazionale del 49,69% e in deciso calo rispetto al dato delle Europee del 2019: 57,04%. L’affluenza più alta si è registrata in provincia di Gorizia con il 51,40%; seguono Udine (50,28%), Pordenone (46,55%).

Ultima Trieste (44,09%). In regione si votava anche per il rinnovo delle cariche amministrative in 114 comuni, tutti sotto ai 15mila abitanti. Secondo il dato diffuso dal Servizio elettorale regionale, l’affluenza definitiva si è attestata al 56%.