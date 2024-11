La prestigiosa Soho House sceglie La Viarte

PREPOTTO (UD) – La Cantina di Prepotto (UD), di proprietà della famiglia Polegato, è stata infatti selezionata dall’esclusivo Club privato che, dal 1995, riunisce personalità provenienti da diversi ambiti: moda sport, arte, cultura, politica, media, solo per citarne alcuni.

Con oltre 40 sedi in tutto il mondo, Soho House promuove la creatività in tutte le sue forme, offrendo ai propri soci un’esperienza unica e familiare in luoghi selezionati dove condividere idee e creare connessioni ma anche usufruire di camere private e spazi dove rilassarsi, lavorare, allenarsi, oltre che di servizi e prodotti esclusivi scelti appositamente per il programma di membership.

E da oggi tra i prodotti dedicati ai membri Soho House, figurano anche le etichette de La Viarte, che hanno fatto il proprio ingresso ufficiale durante la Game Night per Blazé Milano, evento riservato svoltosi mercoledì 27 novembre presso il Bocci appartmen di Milano. Oltre ad essere protagoniste della serata, le eccellenze firmate La Viarte da oggi saranno a disposizione di tutti i soci Soho House del mondo attraverso lo shop on line dedicato.

“La collaborazione con Soho House è una bella conferma della qualità dei nostri prodotti – spiega l’Amministratore Delegato Riccardo Polegato – ma anche della vocazione internazionale delle nostre etichette. Stiamo lavorando per far esprimere ancor meglio le radici di questa realtà e tutte le sue potenzialità, e rientrare tra le eccellenze proposte da Soho House ci dimostra che andiamo nella giusta direzione”.

Prepotto si estende lungo la Valle dello Judrio, fiume a carattere torrentizio che, per un lungo tratto, segna il confine con la Slovenia. Su una di queste colline ha sede La Viarte, circondata dai vigneti a quasi 200 m di altitudine. Qui l’escursione termica e i venti freschi di Bora provenienti dai Balcani favoriscono la salute delle piante e il corredo aromatico delle uve. La Viarte nel tempo ha mantenuto intatta la biodiversità del territorio circostante grazie ai 13 ettari di bosco che circondano la cantina ed i 24 ettari di vigneto a corpo unico.