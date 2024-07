Lancio dei saldi estivi: cinque novità al Palmanova Village e una serata in musica

AIELLO DEL FRIULI – Sabato 6 luglio iniziano i saldi estivi e Palmanova Village organizza una serata speciale con musica e djset dalle 19 alle 24 in collaborazione con Radio Wow: in consolle Karmine Emme e Francesca Toffanin, direttamente dai microfoni della radio, negozi aperti fino alle 23, bar e ristoranti fino a mezzanotte.

Sarà la prima serata di un ricco programma di eventi, le Summer Nights, che caratterizzeranno l’estate del Palmanova Village insieme ad una importante serie di nuove aperture, ben cinque nuovi marchi, per offrire un’esperienza sempre nuova e più completa ai clienti e ai turisti.

Ha già inaugurato, infatti, il negozio Graziella Braccialini, la fusione perfetta tra creatività artistica e tradizione artigianale, simbolo di eccellenza nel mondo della pelletteria con collezioni riconoscibili per l’originalità, spesso ispirate alla natura, all’arte e alla cultura pop.

È dedicato alla moda casualwear per donna e uomo, il nuovo negozio U.S. Polo Assn, marchio ufficiale della United States Polo Association, organizzazione no-profit dedicata allo sport del polo fondata nel 1890.

Ed è invece tutto al femminile il negozio Triumph, celebre marchio di intimo e lingerie che da 135 anni è sinonimo di qualità e vestibilità. In arrivo anche Only, brand di abbigliamento per giovani donne, dove lo stile distintivo si fonde con l’eleganza accessibile.

Tra le novità in arrivo non poteva mancare una proposta per la ristorazione: aprirà infatti I Love Poke, la prima catena ad aver portato la mania del poke in Italia, ovvero le bowl (ciotole) componibili per creare pasti sani e nutrienti, ideali per chi va di fretta, ma non rinuncia ad alimentarsi in maniera corretta ed equilibrata.

“Il nostro impegno nell’offrire un’esperienza sempre più varia e coinvolgente si concretizza nella scelta di nuovi brand che incontrino i gusti più attuali – spiega la center manager di Palmanova Village Linda Basile – Ma non è tutto: le Summer Nights al Palmanova Village rappresentano un mix irresistibile di moda, divertimento e atmosfera glamour. Siamo infatti orgogliosi di garantire un’offerta che va oltre il semplice acquisto, soddisfacendo le aspettative di chi sceglie il nostro Villaggio come meta di shopping e svago.”