Prosegue impegno Despar Nord per benessere collaboratori

FVG – È stata sottoscritta in questi giorni la convenzione che lega Despar Nord (Aspiag Service S.r.l.), concessionaria dei marchi Despar, Eurospar ed Interspar per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia, alla compagnia assicurativa UnipolSai alle sue società collegate, che stabilisce diverse condizioni agevolative e migliorative per l’utilizzo di prodotti assicurativi e di servizi collegati che andranno a vantaggio dei 9.447 dipendenti di Despar Nord, dei loro coniugi, famigliari e conviventi.

Un’iniziativa che si inserisce all’interno del nuovo piano di sostegno e incremento alle misure di welfare aziendale che Despar Nord sta adottando per il biennio 2024/2025 e che mirano a incentivare ulteriormente l’equilibrio fra lavoro e vita privata dei propri collaboratori, promuovendo benefit, condizioni e tariffe agevolate e l’accesso facilitato a diversi servizi di utilità personale, accrescendo così il potere di spesa, la salute e il benessere, estesi anche all’intero nucleo famigliare.

Un progetto, quello con UnipolSai e l’agenzia “Dpiù Consulenze e Servizi”, che offrirà ai collaboratori di Despar Nord (e delle società collegate e/o partecipate) sconti tariffari sulle polizze assicurative legate a mobilità, infortuni e casa, condizioni agevolate e migliorative per i prodotti del ramo vita, vantaggi per il pagamento dei pedaggi autostradali attraverso il servizio di telepedaggio, scontistica per locazioni di veicoli a lungo termine e un ventaglio di ulteriori promozioni per servizi alberghieri e ricettivi.

Il tutto fornito attraverso i servizi di consulenza diretta di una rete di oltre 60 agenzie UnipolSai presenti nelle province dove lavorano e risiedono i dipendenti Despar Nord.

“Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel nuovo perimetro di sviluppo del nostro piano di welfare aziendale – è il commento di Massimo Salviato, Amministratore Delegato di Despar Nord – permettendoci di offrire numerosi vantaggi ai nostri collaboratori attraverso i diversi e innovativi prodotti di UnipolSai.

Per Despar Nord si tratta di arricchire ulteriormente la strategia di welfare a tutto campo che stiamo definendo per il prossimo biennio a favore di tutti i collaboratori del marchio dell’Abete. Il nostro obiettivo è quello di progettare proposte che possano realmente migliorare il benessere complessivo dei nostri collaboratori, permettendo loro di conciliare al meglio la vita professionale con quella privata, creando un ambiente di lavoro sempre più equilibrato e facendo di Despar Nord uno dei luoghi migliori dove scegliere di lavorare”.

“UnipolSai, da circa due anni, sta rivedendo il proprio modello di offerta arricchendo le convenzioni destinate alle aziende storicamente solo assicurative con prodotti e servizi extra assicurativi consapevoli che oggi, da un lato, le esigenze delle famiglie sono molteplici e che, dall’altro, cresce il numero di imprese lungimiranti che scelgono di offrire ai propri dipendenti sistemi di welfare sempre più ricchi e completi. – dichiara Stefano Cigna, Responsabile delle Convenzioni UnipolSai –

Siamo quindi lieti di aver siglato questo accordo con Despar Nord, che ha scelto di sposare la nostra strategia, e molto fiduciosi che la collaborazione frutterà reciproca soddisfazione.

I dipendenti Despar potranno apprezzare la qualità e i vantaggi della nostra offerta in grado di rispondere ad ogni esigenza familiare, ma soprattutto avranno la garanzia di un servizio di alto livello grazie alla competenza, professionalità e affidabilità del personale della nostra agenzia “Dpiù Consulenze e Servizi” che curerà il servizio ai clienti.”