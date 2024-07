Nonostante il fatto che questo tipo di scommesse non sia molto popolare al giorno d’oggi, rappresenta una buona opportunità per ottenere un reddito decente. La ragione principale della diminuzione della domanda di scommesse sulle corse dei cavalli è l’emergere di un numero maggiore di intrattenimenti e la mancanza di intensità delle competizioni. I punter professionisti non hanno sempre grandi opportunità di scegliere l’avversario e scommesse ippica: questo ovviamente scoraggia le persone che vogliono scommesse ippica.

Formazione delle linee nelle scommesse

I grandi tornei sono piuttosto rari e un’ulteriore difficoltà è rappresentata dal fatto che non sono ben pubblicizzati. E questo vale anche per i bookmaker legali, che nella maggior parte dei casi preferiscono concentrarsi su altri tipi di scontri. Il problema è che al giorno d’oggi la maggior parte degli scommettitori professionisti non percepisce le scommesse ippica come qualcosa da cui trarre profitto. Piuttosto, sono percepite come qualcosa di arcaico, ma conservato nel XXI secolo.

Allo stesso tempo, è possibile trovare molte gare nelle linee, ma la maggior parte di esse sono tornei piuttosto deboli, che non sono troppo interessanti per le persone che non sono immerse in questa sfera. Se i primi bookmaker nella formazione delle loro linee si basavano principalmente sulle corse dei cavalli, ora sono piuttosto una piacevole aggiunta. Tuttavia, ora c’è una nuova ondata di interesse per le corse dei cavalli. Questo significa che ora è possibile trovare di nuovo competizioni importanti nelle linee di scommesse, che sono in grado di diventare una fonte di guadagno per te.

Le corse di cavalli sono molto popolari nel Regno Unito, dove esistono ancora tornei e gare importanti. I bookmaker selezionano un certo numero di selezioni in una volta sola, dopo di che formano le opzioni per i pronostici.

Il numero di concorrenti può variare, ma di solito ce ne sono circa 8-10, in modo da permettere a ogni cavallo di correre nel proprio solco e non ridurre al minimo le possibilità di collisione con altri corridori.

Cosa è importante considerare quando si fanno le previsioni

Innanzitutto, è importante ricordare che le corse possono essere differenziate l’una dall’altra. Il principale criterio di differenziazione è il numero di giri che i cavalli e i loro cavalieri devono percorrere. Una distanza maggiore aumenta le possibilità di trionfo per un cavallo esperto e per il suo proprietario. Un numero significativo di giri richiede un’adeguata distribuzione delle forze. Le forze non devono essere sufficienti solo per l’intera distanza del torneo, ma anche per lo sprint finale. Ogni millimetro ha un ruolo cruciale nelle corse dei cavalli, quindi il giusto ritmo può giocare un ruolo decisivo. Tutto questo è un aspetto che un fantino dovrebbe considerare quando gareggia, mentre un giocatore professionista di scommesse ippica dovrebbe concentrarsi su altri aspetti.

L’ippica è una disciplina in cui troppo dipende dal caso e non può essere controllata dall’uomo. Ovviamente ci sono dei favoriti in ogni corsa, ma non sono rari gli esempi in cui anche gli outsider, la cui vittoria era stimata a quote di 20 e oltre, arrivano per primi al traguardo. Questa è un’ulteriore dimostrazione del fatto che le sensazioni si verificano sempre e che dovresti affrontare la pianificazione delle previsioni in modo davvero responsabile.

Allo stesso modo, per quanto riguarda le singole corse, è necessario prendere in considerazione tutta una serie di fattori. Ad esempio, la forma attuale del cavallo. Questo può essere facilmente ricondotto alle corse recenti. Allo stesso tempo, è importante considerare anche il numero di corse. Un cavallo può facilmente affaticarsi se di recente è stato sottoposto a un numero eccessivo di gare. Prevedere il comportamento di un animale può essere molto difficile, ma un’analisi dettagliata dei risultati recenti darà un’impressione generale. È su questo che si basano i bookmaker quando compilano le quote. Non è sempre redditizio scommettere su un cavallo che ha vinto nelle ultime gare. Il fattore stanchezza è già stato menzionato, ma è importante mettere in relazione la forza dei rivali. È possibile che i rivali del cavallo nelle gare precedenti non fossero così forti, il che gli ha permesso di arrivare in prima posizione.

Oggi per i giocatori professionisti di scommesse ippica ci sono diversi siti web dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie sui cavalli e sulle prossime corse. Una preparazione completa ridurrà al minimo le probabilità di azzardo e aumenterà le possibilità di trionfo finale.