Sughi e autunno: 4 ricette deliziose e ideali per il cambio di stagione

Il sugo rappresenta da sempre uno degli importanti perni della tradizione culinaria italiana. Il suo essere un meraviglioso collante fra diverse tipologie di alimenti e sapori lo ha reso, nel corso degli anni, indispensabile per tantissime tipologie di piatto, sia per questioni legate al gusto che alla consistenza. Essi possono presentarsi in forme davvero variegate, adatte a ogni tipo di stagione, clima e territorio.

Una buona pasta al sugo di pomodoro, ad esempio, può rivelarsi ideale per ogni momento dell’anno, ma con l’estate ormai sempre più vicina alla fine è tempo di focalizzarsi sulle migliori soluzioni per l’autunno. Delle ricette interessanti, ad esempio, si possono creare con le tante varianti di Sugo Tigullio, che danno la possibilità di esplorare innumerevoli sfumature della cultura gastronomica italiana puntando principalmente sulla qualità e la varietà, e ciò consente di realizzare potenzialmente un gran numero di ottime ricette in assoluta comodità.

Ecco allora alcune idee per rendere le tavole autunnali davvero invitanti.

Uova in Purgatorio

Quella delle uova in Purgatorio è una ricetta assolutamente deliziosa tipica del sud Italia, in particolar modo del napoletano. In questo caso è il sugo di pomodoro a fare da padrone, che con il suo sapore deciso e dolciastro arricchisce la corposità delle uova.

Questo piatto è particolarmente apprezzato con l’arrivo dei primi freddi, in quanto va servito caldo e prevalentemente a cena. La pietanza, inoltre, si presenta ottima anche nella limitazione degli sprechi, in quanto molto spesso viene preparata con il sugo avanzato a pranzo o il giorno prima.

Pesto in tutte le sue forme

Il pesto è un ingrediente che non va mai fuori stagione, tanto che il suo utilizzo è sempre stato frequente in ogni momento dell’anno. Esso quindi rappresenta una soluzione universale e sempre estremamente valida, in quanto rappresenta uno dei fiori all’occhiello della tradizione culinaria del Bel Paese.

Questo sugo può inoltre essere abbinato a cibi straordinariamente deliziosi, come ad esempio burrata, pancetta e ricotta, ma anche i gamberetti rappresentano una soluzione sempre molto apprezzata. Il pesto è quindi l’emblema dell’universalità associata al gusto, visto che oltre alla pasta può essere utilizzato in diversi altri modi, come ad esempio sulle bruschette come antipasto o accompagnando carne o verdure in sfiziosi secondi.

Sughi di carne

L’autunno è la stagione in cui molti italiani tornano ad assaporare con gusto la carne, anche come semplice condimento per i sughi.

Il ragù alla bolognese rappresenta una delle soluzioni più famose e amate, così come i sughi rossi abbinati al guanciale tipici della tradizione romana. Nel sud Italia si assiste invece spesso alla preparazione di sughi con carne di maiale, ma non è raro vedere anche delle variazioni con l’utilizzo di selvaggina. In ogni parte d’Italia sono presenti sughi di svariato genere, e la carne rappresenta spesso un elemento cardine degli stessi.

Funghi, sughi e non solo

I funghi rientrano indubbiamente tra gli emblemi assoluti della stagione entrante, e con essi è possibile dilettarsi in un gran numero di ricette. I sughi a base di funghi (spesso accompagnati anche dalla salsiccia) restano delle scelte solide e sempre efficaci, ma non va assolutamente dimenticata le infinite possibilità che si aprono quando si affiancano questi deliziosi alimenti a sughi di vario genere, come il citato pesto.