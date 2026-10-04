50&Più La Festa dei Nonni celebra le nuove generazioni: premiati gli alunni delle scuole primarie

PORDENONE – Si è conclusa con grande successo la ventesima edizione della Festa dei Nonni, organizzata a Pordenone, presso il Palazzetto dello Sport, dall’Associazione 50&Più Pordenone – sistema Confcommercio, in collaborazione con il Comune di Pordenone e con il patrocinio del Comune di Porcia.
Una giornata di festa e partecipazione, arricchita dalla presenza della Fanfara dell’11° Reggimento Bersaglieri di Casarsa, diretta dal primo graduato Benedetto Filetti, seguita dallo spettacolo dell’artista di strada Otto il Bassotto.
La manifestazione ha visto gli interventi del presidente di 50&Più Pordenone Ezio Bordelot, della vicepresidente nazionale Marina Gruden Vlach, dell’assessore all’Istruzione Pietro Tropeano e del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.
La grande partecipazione e l’entusiasmo del pubblico hanno confermato il valore di una manifestazione ormai diventata un appuntamento significativo per la comunità, capace di celebrare i nonni come patrimonio di esperienza, memoria e valori da trasmettere alle nuove generazioni.
Un’ edizione che si chiude dunque con un bilancio pienamente positivo, festeggiato con particolare orgoglio, frutto dell’impegno del sistema 50&Più Pordenone, del presidente Ezio Bordelot e di tutto il gruppo direttivo, che hanno contribuito con passione e dedizione alla riuscita dell’iniziativa.
20 Alunni premiati (20 buoni da 100 euro offerti da Bcc Pordenonese e Monsile)
Nicole Enzo, classe 5ª A – Scuola primaria “Armando Diaz”, Corva di Azzano X°
Mattia De Franceschi, classe 5ª A – Scuola primaria “Armando Diaz”, Corva di Azzano X°
Lorenzo Jai, classe 5ª A – Scuola primaria “Leonardo da Vinci”, Casarsa della Delizia
Margaret Marchesani, classe 5ª A – Scuola primaria “Leonardo da Vinci”, Casarsa della Delizia
Aurora Cascone, classe 5ª B – Scuola primaria “Leonardo da Vinci”, Casarsa della Delizia
William Lenguyen, classe 5ª A – Scuola primaria “Edmondo De Amicis”, Villotta di Chions
Giovanni Marastoni, classe 5ª B – Scuola primaria “Edmondo De Amicis”, Villotta di Chions
Giulia Morandin, classe 5ª A – Scuola primaria “Luigi Gabelli”, Porcia
Vittoria Nania, classe 5ª B – Scuola primaria “Carlo Collodi”, Pordenone
Celeste Falcomer, classe 5ª A – Scuola primaria “Lombardo Radice”, Pordenone
Kevin Deliu, classe 5ª A – Scuola primaria “Lombardo Radice”, Pordenone
Amalia Monteanu, classe 5ª B – Scuola primaria “G. Narvesa”, Pordenone
Hiba Boudarga, classe 5ª A – Scuola primaria “Padre Angelo Buodo”, Pravisdomini
Boiken Shqipa, classe 5ª A – Scuola primaria “G. Marconi”, Sacile
Michela Rizzo, classe 5ª A – Scuola primaria “Dante Alighieri”, Sacile
Zaira Savasta, classe 5ª A – Scuola primaria “Dante Alighieri”, Sacile
Kristel Kau, classe 5ª A – Scuola primaria “Vittorino da Feltre”, Sacile
Marisol Ristani, classe 5ª B – Scuola primaria “Vittorino da Feltre”, Sacile
Sofia Canton, classe 5ª C – Scuola primaria “Edmondo De Amicis”, San Giorgio della Richinvelda
Amedeo Luca Krueger, classe 5ª A – Scuola primaria “Vittorino da Feltre”, Vajont.
22 Scuole premiate (buono da 200 euro per acquisto materiale didattico offerta da Gruppo Sme e 50&Più
Aviano – classe 5ª – Scuola primaria “G. Marconi” – Sabrina Mazzega
Corva – classe 5ª A – Scuola primaria “Armando Diaz” – Manuela Moruzzi / Sara Tonon
Casarsa della Delizia – classe 5ª A – Scuola primaria “Leonardo da Vinci” – Antonietta Ferrara / Annamaria Benvenuto
Casarsa della Delizia – classe 5ª B – Scuola primaria “Leonardo da Vinci” – Tiziana Bortolussi / Anna Barlassina
Chions – classe 5ª – Scuola primaria “Berengario Ortis” – Anna Rita Bortolussi / Maria Caruso / Cristina Fantin
Villotta di Chions – classe 5ª A – Scuola primaria “Edmondo De Amicis” – Anita Bearzi / Giulia Diana
Villotta di Chions – classe 5ª B – Scuola primaria “Edmondo De Amicis” – Giada Furlanetto / Deborah Zamparo
Porcia – classe 5ª A – Scuola primaria “Luigi Gabelli” – Flavia Lucchetta / Cinzia Casagrande
Pordenone – classe 5ª B – Scuola primaria “Carlo Collodi” – Cinzia Ivan / Sarah Dandrea
Pordenone – classe 5ª A – Scuola primaria “Edmondo De Amicis” – Silvia Colli / Stefania Odorico / Nicole Pecoraro
Pordenone – classe 5ª A – Scuola primaria “Aristide Gabelli” – Antonietta Invito / Dalila Basaldella
Pordenone – classe 5ª A – Scuola primaria “Lombardo Radice” – Daniela Bianchin / Sonia Serao
Pordenone – classe 5ª B – Scuola primaria “Lombardo Radice” – Federica Fenu / Gessica Roveredo
Pordenone – classe 5ª B – Scuola primaria “Gasparo Narvesa” – Patrizia Provedel
Pravisdomini – classe 5ª A – Scuola primaria “Padre Angelo Buodo” – Valeria Liut / Jessica Iuliucci
Sacile – classe 5ª A – Scuola primaria “Dante Alighieri” – Elena Turchet / Valentina Stani / Valentina Tomasella / Rita Pavan
Sacile – classe 5ª A – Scuola primaria “Guglielmo Marconi” – Daniela Bravin / Lia Armellin / Nicoletta Pizzutel
Sacile – classe 5ª B – Scuola primaria “Guglielmo Marconi” – Daniela Bravin / Lia Armellin / Nicoletta Pizzutel
Sacile – classe 5ª A – Scuola primaria “Vittorino da Feltre” – Sonia De Giudici / Martina Anese
Sacile – classe 5ª B – Scuola primaria “Vittorino da Feltre” – Sonia De Giudici / Martina Anese
San Giorgio della Richinvelda – classe 5ª C – Scuola primaria “Edmondo De Amicis” – Alfonsa Spoto / Diana Tubello / Paola Zorzi
Vajont – classe 5ª A – Scuola primaria “Vittorino da Feltre” – Silvia Mesi / Rosana Fabbro.