Apre il 12 ElettroExpo alla Fiera di Pordenone

PORDENONE – Si terrà il 12 settembre, presso i padiglioni della Fiera di Pordenone, l’inaugurazione della XXI edizione di ElettroExpo, manifestazione dedicata esclusivamente agli operatori del settore elettrico.

L’evento, organizzato da Marchiol Spa, uno dei principali distributori di materiale elettrico del Triveneto e a livello nazionale, proseguirà fino a sabato 14 settembre, ospitando 135 espositori che presenteranno le ultime novità in tema di materiale elettrico civile e industriale, automazione, illuminotecnica, energie rinnovabili, utensileria, domotica e building automation.

Alfredo Marchiol, Presidente di Marchiol Spa, ha commentato: “Creata negli anni ‘80 da mio padre Giorgio, e ripetutasi ogni 2 anni, ElettroExpo è diventata nel tempo un appuntamento tradizionale per gli operatori del settore. Grazie alla partecipazione di oltre 130 espositori ed al lavoro di un team dedicato da quasi un anno a questo evento, anche in questa edizione non mancheranno, per i nostri visitatori, molte opportunità per trascorrere una giornata ricca di innovazione, tecnologia, design e anche stimoli formativi.”

“E’ con grande piacere che collaboriamo ancora una volta con Marchiol Spa per accogliere al meglio all’interno dei padiglioni 1, 2, 3 e 4 questa vetrina di eccellenza nel comparto del materiale elettrico professionale – interviene Renato Pujatti presidente di Pordenone Fiere-.

Il nostro quartiere fieristico è molto flessibile e mentre è in svolgimento Elettroexpo nell’area sud, siamo già in fase di allestimento per Colitech in programma il 18 e 19 settembre che occuperà il resto dei padiglioni. La Fiera di Pordenone è una location molto ricercata da organizzatori di manifestazioni professionali: padiglioni moderni, logistica efficiente, posizione strategica a breve distanza dall’uscita dell’autostrada con parcheggi ampi e vicini sono una garanzia di successo ed ElettroExpo lo dimostra– conclude Pujatti”

Marchiol Spa, con sede a Roncade (Treviso) presso un moderno Polo Direzionale e Logistico inaugurato a settembre 2023, continua a crescere e ad affermarsi come leader nel proprio settore. Con oltre 700 dipendenti, l’azienda ha registrato lo scorso anno un giro d’affari di 370 milioni di euro, consolidando ulteriormente la sua posizione nel mercato.

ElettroExpo rappresenta, per i professionisti del settore, un’occasione unica per entrare in contatto con le ultime innovazioni tecnologiche e partecipare a momenti formativi di alto livello. Non mancheranno anche spazi dedicati al networking e allo scambio di idee, in un ambiente pensato per favorire la crescita e l’aggiornamento professionale.