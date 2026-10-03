ArtandFood, premio allo chef Andrea Canton dello stellato “La Primula”

PORDENONE – Sabato 3 ottobre, nella festosa cornice nell’evento “Oggi cucino io” con gli studenti dell’istituto Mattiussi di Pordenone “cuochi per un giorno” insieme ai “cuochi contadini” di Coldiretti Campagna Amica Tiziano Trevisanutto e Luca Pancotto, un altro momento molto atteso del festival: il vicepresidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine Michelangelo Agrusti ha consegnato il Premio Artandfood “Una vita, una carriera” ad Andrea Canton, chef de “La Primula” di San Quirino, ristorante ininterrottamente Stella Michelin dal 1983.

Nella motivazione del riconoscimento, istituito per premiare le eccellenze della ristorazione nel pordenonese, si legge: “Esempio di eccellenza nell’alta cucina, erede di una storia ultrasecolare, Andrea Canton rappresenta la vetta più alta mai raggiunta dalla ristorazione della nostra terra, distinguendosi fra tutti per la rara longevità di tale eccellenza.

Una storia nota ben oltre i confini regionali, che ha innalzato il nome del Friuli Occidentale, richiamando in questo territorio una clientela internazionale e sempre diversificata. Il suo modo di condurre la cucina de La Primula — la scelta ostinata di custodire una conduzione familiare, incurante che il mondo dell’alta ristorazione guardi altrove — interpreta con fedeltà l’identità della nostra terra, facendone un esempio e un riferimento ineccepibile.”

Una storia di famiglia che prosegue tra le generazioni, coniugando l’amore per la tradizione locale a nuove strade di ricerca e innovazione nelle ricette, anche grazie alla presenza di alcuni giovani talentuosi professionisti nella brigata di cucina. Un’arte “effimera” come l’ha definita chef Canton, quella della tavola, che però, per chi ne fa l’esperienza, è fonte di armonia, emozioni e meravigliosi ricordi.