Ascoltare, Leggere, Crescere, gli ultimi appuntamenti

PORDENONE – Si conclude martedì 6 ottobre la XX edizione di Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l’editoria religiosa, la rassegna che anche quest’anno ha proposto occasioni di confronto e dialogo sui grandi temi del nostro tempo, intrecciando cultura, fede, attualità. La giornata finale propone quattro appuntamenti, dedicati al futuro dell’Europa, all’eredità spirituale di san Francesco, al nostro rapporto con l’Estremo Oriente e ai sogni e diritti dei giovani delle scuole superiori.

La giornata si apre alle 10.00 a Pordenone, nell’Auditorium del Liceo Scientifico Statale “M. Grigoletti”, con l’incontro “Mondi che si incrociano. La Cina, l’Asia e noi”. Dopo il saluto della dirigente scolastica prof.ssa Ornella Varin, interverranno il prof. don Massimiliano Jaeho Chung, docente presso la Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Urbaniana, e il prof. Stefano Pelaggi, docente e ricercatore presso il Dipartimento SARAS della Sapienza Università di Roma. Modera il prof. don Bruno Fabio Pighin, professore ordinario alla Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia e docente presso lo Studio Teologico “Cardinale C. Costantini” di Pordenone. L’incontro è realizzato in collaborazione con il Centro Studi Cinesi e Asiatici della Pontificia Università Urbaniana.

Sempre alle 10.00, a Udine, nell’area ex Dormisch, Sala Ledra (spazio Villalta), si terrà l’incontro dal titolo “In cammino per la pace: diritti, sogni, futuro”, appuntamento che raccoglie riflessioni e speranze degli studenti delle scuole del Friuli. Porteranno il loro saluto Ivana Barbacci, segretaria generale CISL Scuola, e padre Enzo Fortunato ofmconv, direttore della rivista Piazza San Pietro. Il dialogo sarà affidato ad Antonella Piccolo, segretaria regionale CISL Scuola FVG. L’iniziativa si svolge in collaborazione con CISL Scuola FVG.

Nel pomeriggio, alle 17.30 a Porcia, l’Auditorium “E. Diemoz” ospiterà la conferenza “Europa dei popoli o Europa degli Stati?”, dedicata alle prospettive politiche e culturali dell’integrazione europea. Interverranno S.E. mons. Mariano Crociata, presidente della Commissione degli Episcopati dell’Unione Europea (COMECE), il prof. Alberto Lo Presti, docente di Storia delle Dottrine Politiche all’Università LUMSA, e il prof. Francesco Tufarelli, direttore editoriale di Europa 2028. L’incontro è realizzato in collaborazione con UTLE Porcia.

La giornata conclusiva culminerà alle 20.45 a Pordenone, nel Duomo Concattedrale di San Marco, con la presentazione del volume “E se tornasse Francesco?” (Edizioni San Paolo), di padre Enzo Fortunato ofmconv. L’autore dialogherà con mons. Orioldo Marson, arciprete del Duomo Concattedrale di San Marco e direttore della Casa dello Studente Antonio Zanussi – Centro Cultura Pordenone. Porterà il saluto S.E. mons. Giuseppe Pellegrini.

Appendice alla rassegna mercoledì 7 ottobre a Cordenons con un appuntamento dedicata ai 100 anni della presenza delle Suore di Maria Bambina, che vedrà la presentazione del volume “100 anni di asilo delle suore”. Un’occasione per ripercorrere il valore educativo e sociale dell’esperienza delle religiose, profondamente legata alla storia della comunità cordenonese. Interverranno suor Alberica Del Pup, Raffaele Cadamuro e la coautrice Cristina Springolo, con la moderazione della giornalista Laura Venerus.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero.