Ater Pordenone, parco solare diffuso su 19 edifici

PORDENONE – Un vero e proprio “parco solare diffuso”, sparso sul territorio provinciale e capace di produrre in media ogni anno quasi 222 mila kWh e generare un risparmio medio in bolletta annuale di 96 mila euro (basandosi sui recenti dati Arera del costo dell’energia nel IV trimestre 2026): si tratta dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici installati in 19 stabili di proprietà di ATER Pordenone.

“Numeri che raccontano – dichiara il presidente Mauro Candido – il nostro impegno per rendere sempre più sostenibili a livello ambientale ed energetico i fabbricati dell’edilizia residenziale pubblica. In questo come ATER Pordenone abbiamo una storia molto lunga: basti pensare che nel 1974, a Fiume Veneto in via Tavella, realizzammo il primo intervento di edilizia pubblica in tutta Italia con impianto solare e pompa di calore. Oggi questa vocazione sostenibile prosegue sia nell’ammodernamento dei fabbricati già esistenti attraverso le riqualificazioni energetiche sia nella progettazione di nuovi edifici, seguendo in questo le linee guida della Regione per un abitare pubblico sempre più attento all’ambiente, di qualità e con efficienza nei costi energetici”.

Nel dettaglio gli edifici con pannelli fotovoltaici si trovano a Pordenone, Casarsa della Delizia, San Quirino, Spilimbergo, Zoppola, Caneva, Maniago, Travesio, Fontanafredda, Cordenons, Prata di Pordenone e Porcia. Gli impianti, di diversa ampiezza, vanno da una potenza totale di 3,2 kW a 19,9. A questi vanno ad aggiungersi le performance energetiche della sede di ATER Pordenone in via Candiani: una potenza di 60 kW per una produzione media annua di 66 mila kWh e un risparmio medio annuo di 28 mila 664 euro.

“Avere una sede capace di autoprodurre gran parte del proprio fabbisogno energetico – conclude il presidente di ATER Pordenone Mauro Candido – è per noi motivo di orgoglio, visto che contribuiamo pure con i nostri uffici a questo fondamentale impegno verso un’edilizia sempre più attenta alla sostenibilità”.