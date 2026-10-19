Borgo Cappuccini, inaugurato il nuovo mercato di quartiere

PORDENONE – È stato inaugurato a Borgo Cappuccini, a Pordenone, il nuovo mercato di quartiere: un’iniziativa che punta a rafforzare i servizi di prossimità, valorizzare i produttori locali e creare nuove occasioni di incontro e socialità.

«I mercati di quartiere rappresentano molto più di un luogo dove fare la spesa: sono un servizio vicino alle persone, un’occasione di incontro e un modo concreto per mantenere vivi i nostri quartieri», sottolinea l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto. “L’esperienza del mercato di Torre ci dimostra quanto un appuntamento settimanale possa diventare un punto di riferimento per i residenti, portando vita e relazioni nel quartiere e valorizzando le realtà produttive locali».

Con il nuovo mercato di Borgo Cappuccini si vuole riproporre questa esperienza, avvicinando prodotti freschi e a chilometro zero ai cittadini, con un’attenzione particolare anche alle persone che hanno maggiori difficoltà a spostarsi.

Il progetto nasce dall’ascolto del territorio e dalla collaborazione con Agrizero, i produttori e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. L’obiettivo è far crescere il mercato nel tempo, grazie alla partecipazione dei cittadini e alla presenza degli operatori.

«Una città viva si costruisce anche così: partendo dai quartieri, dai servizi quotidiani e dalle relazioni tra le persone. L’auspicio è che questo nuovo appuntamento diventi progressivamente un punto di riferimento per Borgo Cappuccini», conclude l’assessore.