Carlos Santana a Pordenone il 17 luglio 2027: la leggenda del rock accende la Capitale italiana della cultura

PORDENONE – Un evento internazionale di grande prestigio per Pordenone 2027: al Parco San Valentino arriverà uno dei più grandi chitarristi della storia della musica. Quella in città sarà una delle sole due date italiane del tour mondiale di Santana, pronta a richiamare pubblico da tutta Italia e dall’estero.

Pordenone si prepara a vivere una stagione culturale da protagonista internazionale e lo fa con un nome capace di attraversare generazioni, confini e linguaggi musicali. Carlos Santana sarà in concerto al Parco San Valentino il 17 luglio 2027, regalando alla città uno degli appuntamenti più attesi nel calendario di Pordenone Capitale italiana della cultura.

La leggenda della chitarra, protagonista di una carriera straordinaria che ha saputo fondere rock, blues e sonorità latine, porterà in Friuli Venezia Giulia la sua musica in occasione del tour mondiale. Un appuntamento dal respiro internazionale, reso ancora più significativo dal fatto che Pordenone ospiterà una delle sole due date previste in Italia.

Pordenone 2027, un grande evento per una città internazionale

La presenza di Santana rappresenta molto più di un concerto. È un’occasione per dare ulteriore visibilità al progetto di Pordenone Capitale italiana della cultura 2027, rafforzando l’immagine di una città capace di attrarre grandi protagonisti della scena internazionale e di proporsi come punto di riferimento per il pubblico e gli appassionati di musica.

Un nome di enorme richiamo, dunque, destinato a portare a Pordenone spettatori provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero, con ricadute positive anche per il turismo, le strutture ricettive, la ristorazione e l’intero territorio.

Comune, Regione e PromoTurismo al lavoro per il grande anno della cultura

Dietro a un appuntamento di questa portata c’è il lavoro congiunto delle istituzioni e degli operatori coinvolti nella costruzione del programma di Pordenone 2027. Comune, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG sono impegnati a valorizzare l’anno della Capitale italiana della cultura attraverso iniziative capaci di coniugare qualità artistica, promozione del territorio e attrattività turistica.

L’arrivo di Santana si inserisce in questa prospettiva: un grande evento musicale che contribuisce a dare prestigio e popolarità alla città, accompagnandola verso un anno destinato a portare Pordenone sotto i riflettori nazionali e internazionali.

Al Parco San Valentino una notte di grande musica

Il 17 luglio 2027 il Parco San Valentino farà da cornice a un appuntamento che promette di trasformare Pordenone in una delle capitali estive della grande musica dal vivo. L’energia della chitarra di Santana, il suo stile inconfondibile e un repertorio che ha segnato la storia del rock sono gli ingredienti di una serata destinata a lasciare il segno.

Il concerto è organizzato in collaborazione con Vigna PR, FVG Music Live e D’Alessandro e Galli, realtà coinvolte nella realizzazione dell’evento.

“Il 2027 è l’occasione per far conoscere Pordenone e l’intero Friuli Occidentale a un pubblico sempre più ampio, e un concerto di questa portata è un tassello prezioso di questa strategia. Accogliere migliaia di spettatori da tutta Italia e dall’estero — dichiara il sindaco Alessandro Basso — significa mettere in moto l’intero territorio: alberghi, ristoranti, commercio e servizi lavoreranno insieme per un appuntamento i cui benefici andranno ben oltre la serata del concerto. Questo risultato nasce da una collaborazione istituzionale solida con la Regione Friuli Venezia Giulia e da un dialogo costante con organizzatori di livello internazionale, che hanno riconosciuto in Pordenone una città pronta, organizzata e accogliente. Lavoreremo fin da ora perché mobilità, sicurezza e accoglienza siano all’altezza dell’evento, così che chi arriva per Santana scopra una città da vivere e in cui tornare”.

“Associare il nome di Pordenone capitale italiana della Cultura a un nome potentissimo come quello di Santana significa dare forma concreta ai grandi eventi del 2027. Questo binomio — sottolinea l’assessore alla Cultura Alberto Parigi — è davvero degno di una capitale nazionale della cultura. Una leggenda che da oltre cinquant’anni unisce mondi, generi e generazioni, fondendo rock, blues, jazz e ritmi afrolatini in un linguaggio universale, sceglie la nostra città come una delle due sole tappe italiane del suo tour mondiale. È esattamente lo spirito con cui abbiamo costruito il 2027: una capitale aperta, capace di dialogare con il mondo e di accogliere chi arriva da lontano. Per una sera il Parco San Valentino, cuore verde della città, diventerà un palcoscenico globale, dove famiglie, appassionati di lunga data e ragazzi che scoprono per la prima volta il suono di quella chitarra si ritroveranno insieme sotto lo stesso cielo d’estate. Ringrazio VignaPR, FVG Music Live, la Regione e tutti i partner che hanno reso possibile un appuntamento capace di offrire a Pordenone una vetrina straordinaria”.

“Per Pordenone 2027 – sottolinea Parigi – la sfida è quella di costruire un programma capace di parlare a pubblici diversi, valorizzando la cultura in tutte le sue forme e trasformando il titolo di Capitale italiana della cultura in un’occasione concreta di crescita e apertura internazionale”.

Con Carlos Santana, la città mette a segno un appuntamento di grande richiamo e lancia un messaggio chiaro: Pordenone è pronta a sorprendere, con la cultura e la grande musica al centro della scena.