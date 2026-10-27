Climax torna a Pordenone e porta in scena corpo, diversità, relazioni e clima

PORDENONE – Quattro speaker, quattro talk interattivi da venti minuti ciascuno, in un format che unisce divulgazione, interazione con il pubblico e stand up comedy. È Climax, l’evento che sabato 7 novembre torna al Capitol di Pordenone per affrontare con leggerezza e ironia i temi sociali urgenti del nostro tempo. Un format che ha conquistato il pubblico fin dall’esordio, con il sold out in entrambe le prime edizioni. Il programma 2026 è stato presentato questa mattina a spazioZero dagli ideatori Davide Franzago ed Enrico Chiari, insieme all’assessore del Comune di Pordenone Lidia Diomede, a Giorgio Mior di AICS FVG e ad Alessandro Boz di Banca 360 FVG.

Quest’anno sul palco ci sono quattro speaker di livello nazionale, ognuno con una community di oltre 150 mila persone sui social. Tre di loro arrivano a Pordenone per la prima volta. Climax si conferma così un’occasione per portare in città voci nuove e un pubblico che va oltre i confini del territorio, proprio mentre Pordenone si prepara a essere Capitale italiana della Cultura 2027.

Teresa Cinque, autrice e performer toscana, scrive e interpreta monologhi, podcast, racconti e reel su disparità di genere, sessualità, corpo e diritti. Dal 2019 porta in scena Errori di base e Femminismo per principianti, e dal luglio 2023 è in tournée con Stai zitta, tratto dal libro di Michela Murgia, di cui è coautrice e interprete. Per Longanesi ha pubblicato Amorologia. Guida (quasi) imparziale alle relazioni e al sesso (2022) e Autobiografia clitoridea (2024). Firma inoltre il podcast Cinque minuti (di rivoluzione). A Climax parlerà del rapporto con la nostra immagine e dei condizionamenti estetici.

Enrico Matheis, in arte enricosadici, è comico e cantante, vive a Prato e ha origini nigeriane. Con i suoi video usa l’ironia per ribaltare gli stereotipi prima che vengano usati contro di lui. Nella musica ha partecipato alla decima edizione di X Factor, ha pubblicato un EP reggae-pop e ha condiviso il palco con I Ministri, Gogol Bordello e Bandabardò. Nel 2022 ha debuttato come solista aprendo il concerto di Gemitaiz a Prato. Sul palco del Capitol affronterà la multiculturalità e la percezione della diversità.

Psicologa Cruda è psicologa, sessuologa e divulgatrice. Originaria di Roma, oggi vive a Torino. Con un linguaggio diretto parla di coppia, sessualità e meccanismi psicologici: comunicazione, conflitti, gelosia, ansia, trauma. È co-fondatrice del progetto Relazioni Sane. Nel 2025 ha pubblicato con Salani il romanzo Torno subito (forse). Una storia dentro e fuori la stanza di terapia. A Climax tratterà proprio il tema delle relazioni sane.

Roberto Mercadini, cesenate, è scrittore e interprete dei propri monologhi, nei quali unisce arte e divulgazione su temi storici, scientifici e letterari. Tra i suoi spettacoli ci sono Moby Dick, Felicità per negati, Noi siamo il suolo, noi siamo la terra e il più recente Animali umani. Per Rizzoli ha pubblicato Storia perfetta dell’errore, Bomba atomica, L’ingegno e le tenebre, La donna che rise di Dio e Io dico l’Universo, quest’ultimo presentato all’ultima edizione di Pordenonelegge. Dal 2023 è ospite fisso di Splendida cornice su Rai 3, condotto da Geppi Cucciari. A Climax accompagnerà il pubblico dentro il cambiamento climatico e le interdipendenze.

Una novità di quest’anno è l’apertura affidata alla musica. La 24enne Carlotta Sarina, in arte Lotta, è stata selezionata per un’esibizione introduttiva che accenderà fin da subito l’energia della sala. Lotta unisce la sua arte performativa a un forte impegno sociale sui temi della crisi climatica.

Nato nel 2024, Climax prende il nome dalla figura retorica che descrive un crescere graduale di intensità fino a un punto culminante. È un richiamo al crescendo di incertezza e tensione nei contesti sociali, politici ed economici di oggi, che il format vuole affrontare insieme al pubblico. È ideato e condotto dai pordenonesi Davide Franzago ed Enrico Chiari e viene realizzato grazie ad AICS FVG. Completano il team Giulia Camparsi, Stefano Maccioni, Erika Venturini e Leonardo Feletto, tutti professionisti del territorio. È un lavoro di squadra premiato anche dai sondaggi post evento, che nelle prime due edizioni hanno mostrato un apprezzamento diffuso.

“Il nostro è un evento ideale per chi cerca nuovi linguaggi e per chi ha voglia di creare connessioni” afferma Enrico Chiari, uno dei due co-fondatori del format. “Climax è nato come una follia, ma col tempo è diventato un progetto sempre più solido e sempre più apprezzato. Dietro c’è un enorme lavoro di team che dura mesi e soprattutto c’è una ricerca accurata dei nostri speaker, che selezioniamo per la loro capacità divulgativa e per l’abilità di trattare temi attuali in modo leggero. Lavoriamo per realizzare un evento nel quale sia possibile pensare, immaginare, ridere e costruire relazioni.”

“Con Climax proviamo ad unire la performance con la divulgazione, andando oltre la staticità delle conferenze” aggiunge Davide Franzago, l’altro ideatore del format. “Il nostro obiettivo è quello di avvicinare generazioni diverse e creare uno spazio di dialogo. Climax non è solo un evento, ma un vero progetto socio-culturale che vuole stimolare la co-progettazione tra imprese, associazioni e cittadini. In questi ultimi due anni abbiamo realizzato diverse moderazioni dinamiche di eventi, oltre a branded podcast (all’interno del progetto “Clorofilla Podcast” nato già nel 2020) e abbiamo avviato collaborazioni con associazioni e con altri festival del territorio per creare valore. La strada è tracciata.”

Climax rientra tra le iniziative sostenute da Pordenone 2027 e ha il patrocinio del Comune di Pordenone, dell’Università degli Studi di Udine e dell’Associazione Animaimpresa. Quasi tutte le aziende che lo sostengono sono società benefit, imprese che accanto al profitto perseguono obiettivi di beneficio comune. Il main sponsor è Banca 360 FVG, affiancata da ForGreen Società Benefit, Coop Alleanza 3.0, Sultan Società Benefit, ESA ESG Sustainability Advisory e Fondazione Ninfa. Sostengono l’evento anche CDA Una scelta naturale, Best Western Plus Park Hotel Pordenone e Materia Rinnovabile.

L’evento inizia alle 15 di sabato 7 novembre e dura in tutto tre ore, con una pausa a metà. Il bar del Capitol resta aperto per l’intero pomeriggio. Al termine dei talk la sala si trasforma in uno spazio conviviale dedicato al networking, elemento distintivo del format. Torna anche il banco libri di Librerie Coop, con titoli degli speaker, disponibili per il firmacopie, e libri legati ai temi dei talk. Climax è presente sui principali social network.