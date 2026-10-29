Concorso Internazionale “Città di Porcia” al via il 10 novembre

PORDENONE – Martedì 10 Novembre prenderà il via la trentaseiesima edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia”, che quest’anno è dedicata alla tuba.

Periodo di Svolgimento e Sede del Concorso. Il Concorso si svolgerà nel Ridotto del Teatro “Giuseppe Verdi” di Pordenone dal 10 al 13 Novembre per lo svolgimento delle prove Eliminatoria, Semifinale e Finale con Pianoforte.

La Serata Finale con Proclamazione dei Vincitori si svolgerà domenica 15 Novembre alle ore 16.30 al Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di Pordenone, data inserita nel cartellone della Stagione. Il Teatro Verdi di Pordenone e il CIDIM di Roma sono Partner progettuali del Concorso. Tra gli obiettivi del teatro cittadino, infatti, c’è la collaborazione con le migliori realtà del territorio regionale attraverso progetti multidisciplinari e di rilievo sviluppati anche nella programmazione, come l’appuntamento con la Finale del Concorso “Città di Porcia”, che prevede un programma di grande interesse anche per il pubblico non specialistico attraverso la presenza di un repertorio attrattivo e di artisti eccellenti.

Caratteristiche e Finalità della Manifestazione. Il Concorso “Città di Porcia”, ideato come mezzo di valorizzazione degli strumenti a fiato e più precisamente degli ottoni, ha come scopo principale il confronto tra musicisti provenienti da scuole e tradizioni musicali diverse con stili interpretativi e tecniche strumentali differenti. Il Concorso si pone come trampolino di lancio per i giovani musicisti e come occasione per far emergere nuovi talenti e futuri solisti. A riprova di questo, tutti i vincitori delle passate edizioni del Concorso “Città di Porcia” sono attualmente solisti o prime parti in importanti orchestre.

Premi. Il Concorso offre premi per un totale di € 22.500,00 suddivisi secondo quanto segue: il Primo Premio (non divisibile) quest’anno sarà incrementato di € 500,00 passando quindi da € 9.000,00 a € 9.500,00, il Secondo Premio di € 5.000,00 e il Terzo Premio è di € 3.500,00. Ci sono inoltre il Premio del Pubblico di € 1.000,00 e il Premio della Giuria Giovani pari a € 1.000,00. A ciascun finalista non vincitore verrà assegnato un premio di € 1.000,00, con un aumento di € 200,00 rispetto agli anni precedenti. Con l’edizione 2026 sarà inoltre istituito un settimo premio, offerto al più giovane concorrente della finale con pianoforte, che ammonterà a € 500,00.

Giuria. La giuria è composta da musicisti e docenti di fama internazionale, scelti tra i personaggi più rappresentativi delle diverse scuole e nazionalità. I Commissari sono sette, compreso il Presidente, e vengono selezionati in base a parametri di professionalità e capacità.

La Giuria della trentaquattresima edizione è formata da:

Anne Jelle Visser (Presidente) – Paesi Bassi

Stefano Ammannati – Italia​​​​Velvet Michele Brown – USA

Thomas Brunmayr – Austria​​​Ricardo Carvalhoso – Portogallo​

Gianluca Grosso – Italia​​​​Fabien Wallerand – Francia

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​Giuria Giovani. Anche per l’edizione di quest’anno è in atto la collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio pordenonese al fine di coinvolgere alcuni ragazzi delle Scuole superiori come “Giuria Giovani”. Gli Istituti convolti saranno i Licei Leopardi-Majorana, Grigoletti e L’Istituto Pujati. Verrà loro data l’opportunità di assegnare un premio al miglior finalista. Tale Premio affiancherà il consueto Premio del Pubblico. I ragazzi coinvolti, preferibilmente con una formazione musicale di base, saranno formati sullo strumento a Concorso con incontri e lezioni-concerto con docenti e professionisti. Gli studenti assisteranno come giurati alle ultime due prove del concorso (Finale con pianoforte e Finale con orchestra).