Concorso internazionale Città di Porcia, i finalisti pianoforte

PORDENONE – Giovedì 12 novembre, al termine della prova Semifinale, la Giuria presieduta da Anne Jelle Visser (Presidente – Paesi Bassi), Stefano Ammannati (Italia), Velvet Michele Brown (USA), Thomas Brunmayr (Austria), Ricardo Carvalhoso (Portogallo), Gianluca Grosso (Italia), Fabien Wallerand (Francia) si è riunita per decretare i finalisti da ammettere alla Finale con Pianoforte della trentaseiesima edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia”. Al termine della votazione, di fronte alla Giuria, il Direttore Artistico del Concorso, prof. Giampaolo Doro, ha annunciato i nomi dei cinque concorrenti ammessi alla fase successiva: il francese MARTIN Jean, lo spagnolo OSCA Martin Miguel, il cinese ZHAO Junxian, i portoghesi BATISTA LEITÃO Luís Duarte e DOS SANTOS DIAS Henrique Miguel.

La Finale con Pianoforte si svolgerà venerdì 13 Novembre a partire dalle 15.00 nel Ridotto del Teatro “G.Verdi” di Pordenone e i cinque concorrenti rimasti in gara, accompagnati al pianoforte dai maestri Marco Cadario e Loris Di Leo, dovranno confrontarsi su due brani: il primo obbligatorio Concerto di Arild Plau e un brano a scelta tra The Death Song of Uther Pendragon di Telmo Marques, Parallels for tuba and piano di Aron Romhanyi e Tuba Buffo tuba and piano di Julius Jacobsen.

Da questa prova usciranno i tre finalisti, che avranno la possibilità di esibirsi nella sala grande del Teatro “Giuseppe Verdi” di Pordenone accompagnati dall’FVG Orchestra, diretta dal m° Massimiliano Caldi.

Alla Finale con pianoforte assisteranno anche alcuni studenti delle Scuole superiori del territorio, che compongono la Giuria Giovani. Essi assegneranno, nella serata finale con proclamazione dei vincitori che avrà luogo domenica 15 novembre alle ore 16.30, il loro premio al finalista che riterranno più meritevole.