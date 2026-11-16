PORDENONE – Si è conclusa nel tardo pomeriggio di Domenica 15 Novembre la trentaseiesima edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia”, che quest’anno ha avuto come strumento principe la Tuba. Dopo una settimana di intense prove eliminatorie che ha visto sfidarsi 43 concorrenti provenienti da tutte le parti del mondo (16 le nazioni rappresentate), sono stati decretati i tre finalisti che hanno avuto la possibilità di esibirsi sul palcoscenico del Teatro Comunale “G.Verdi” di Pordenone. I concorrenti per l’occasione sono stati accompagnati dall’FVG Orchestra, diretta dal m° Massimiliano Caldi.

Il pubblico in sala ha avuto l’opportunità di ascoltare Landscape for tuba and Orchestra di Torbjörn Lundquist o Concerto for Tuba and orchestra di John Williams a seconda della scelta dei tre finalisti, interpreti di tre diverse scuole nazionali. Tutte e tre le performance sono state molto apprezzate dal folto pubblico in sala che ha rivestito anche il ruolo di giudice in quanto è stato chiamato a decretare il suo preferito fra i tre concorrenti con una votazione diretta durante la serata.

Al termine dell’esecuzione la Giuria, presieduta da Anne Jelle Visser (Paesi Bassi) e composta da Stefano Ammannati (Italia), Velvet Michele Brown (USA), Thomas Brunmayr (Austria), Ricardo Carvalhoso (Portogallo), Gianluca Grosso (Italia), Fabien Wallerand (Francia) si è riunita per decretare il vincitore mentre l’FVG Orchestra ha intrattenuto il pubblico con una esecuzione di Le Tombeau De Couperin di Ravel. La Giuria, nell’esprimere il suo verdetto, ha tenuto conto anche della finale con pianoforte e data l’alta qualità dei partecipanti in gara sono stati assegnati i seguenti premi:

Il portoghese Dos Santos Dias Henrique Miguel si è aggiudicato il 1° premio di € 9.500, il premio della Giuria Giovani di € 1.000 e il Premio del Pubblico presente in sala, ancora di € 1.000.

Allo spagnolo Osca Miguel Martín è stato assegnato il secondo premio di € 5.000

Al portoghese Batista Leitão Luís Duarte è stato assegnato il terzo premio di € 3.500

Prima del verdetto finale sul vincitore assoluto sono stati premiati con € 1.000 ciascuno dei due concorrenti partecipanti alla Finale con Pianoforte: il francese Martin Jean e il cinese Zhao Junxian. Quest’ultimo ha ricevuto anche il premio al più giovane concorrente della Finale con Pianoforte (€ 500).

Molto soddisfatto è apparso il direttore artistico del Concorso, Giampaolo Doro sia per la quantità e l’alta qualità dei partecipanti, che con la loro presenza confermano l’importanza di questa manifestazione a livello internazionale, sia per la presenza di pubblico in tutte le fasi eliminatorie. Il Direttore inoltre ha sottolineato la presenza ieri sera in sala di una decina di concorrenti eliminati nelle fasi precedenti che, pur provenendo da lontano, sono rimasti fino alla fine del concorso per poter assistere a tutte le fasi della manifestazione.

Curriculum Finalisti 36° Concorso Internazionale “Città di Porcia”

MR. OSCA MARTÍN, MIGUEL (Spagna)

Tubista spagnolo, attualmente frequenta il Master Specialized in Orchestral Performance presso la Zürcher Hochschule der Künste di Zurigo, dove ha già conseguito il Master in Performance – Tuba. Ha collaborato con numerose orchestre europee, tra cui l’Opernhaus Zürich, la Jönköping Sinfonietta, il Berner Symphonieorchester e la Orquesta y Coro Nacionales de España, ricoprendo ruoli di tuba solista e cimbasso. Ha ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi internazionali, tra cui due primi premi al Concorso AETyB (2018 e 2022) e il terzo premio al Leoš Janáček International Tuba Competition (2021). Ha inoltre ricevuto diverse borse di studio e si è esibito come solista con la Banda Sinfónica de Alicante e la Filarmonica di Brno.

BATISTA LEITÃO LUÍS DUARTE (Portogallo)

Tubista portoghese attualmente impegnato in un percorso di perfezionamento artistico e professionale presso la Zürcher Hochschule der Künste di Zurigo, dove frequenta il Master in Performance nella classe dei professori Anne Jelle Visser e Henrique Costa. Parallelamente agli studi, ricopre un incarico di Academy presso la Staatsphilharmonie Nürnberg, esperienza che gli consente di approfondire il repertorio orchestrale e di maturare una significativa esperienza professionale all’interno di una realtà sinfonica di rilievo.

Ha precedentemente conseguito il Bachelor in Music presso la Hochschule Luzern – Musik, dove ha studiato sotto la guida degli stessi docenti, sviluppando solide competenze tecniche e musicali e ponendo le basi per il proprio percorso artistico e orchestrale.

DOS SANTOS DIAS HENRIQUE MIGUEL (Portogallo)

Tubista portoghese, ha conseguito nel 2026 il Bachelor of Arts in Music presso la Zürcher Hochschule der Künste di Zurigo, nella classe del Prof. Anne Jelle Visser.

Attualmente è membro dell’Academy del Bruckner Orchester Linz e collabora con importanti orchestre, tra cui la Tonhalle-Orchester Zürich e la Porto Symphony Orchestra Casa da Música. Vincitore di numerosi concorsi internazionali, ha ottenuto il primo premio al Jeju International Brass & Percussion Competition (2026), alla Yamaha Music Europe Foundation (2025) e al Prémio Jovens Músicos (2024). Svolge inoltre attività cameristica come cofondatore del DDuo, ensemble di tuba e sassofono dedicato alla musica contemporanea, con il quale ha presentato in prima assoluta opere originali.