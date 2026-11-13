Confartigianato Imprese Pordenone esprime cordoglio per la scomparsa di Giovanni Ellerani

PORDENONE – Confartigianato Imprese Pordenone si unisce al dolore della famiglia Ellerani per la scomparsa di Giovanni Ellerani, storico imprenditore, dirigente associativo e punto di riferimento per l’artigianato pordenonese e regionale, avvenuta oggi all’età di 92 anni.

A ricordarlo è il presidente di Confartigianato Imprese Pordenone, Silvano Pascolo. «Con Giovanni Ellerani scompare una figura che ha lasciato un segno profondo non soltanto nella nostra associazione, ma nell’intero territorio del Sanvitese e della provincia di Pordenone. Per molti anni è stato un punto di riferimento per gli artigiani, guidando l’associazione in una stagione complessa e decisiva per la crescita economica e sociale del nostro territorio.

Aveva raccolto il testimone da Giuseppe Busetto nel 1975 e ha guidato l’associazione fino al 1980 nel periodo del terremoto e della prima fase della ricostruzione. Prim’ancora era stato componente della giunta esecutiva dell’Unione artigiani della provincia di Pordenone, e dal ‘71 all’84, presidente mandamentale di San Vito. La sua visione, il suo equilibrio e la sua capacità di guardare lontano restano un’eredità preziosa».

Fondatore della propria attività tipografica nel 1959, Ellerani ha saputo coniugare l’impegno imprenditoriale con una straordinaria attenzione alla comunità, convinto che lo sviluppo economico dovesse sempre tradursi in benessere per le famiglie, opportunità per i giovani e crescita del territorio. E fu editore: molte pubblicazioni che raccolgono la storia del territorio non ci sarebbero senza il suo importante contributo.

«Mio padre credeva profondamente nel valore dell’artigianato come motore di progresso e coesione sociale. Ha dedicato tempo ed energie all’associazionismo, alle istituzioni locali, al volontariato, al mondo della scuola e dello sport, contribuendo in modo concreto alla crescita di San Vito al Tagliamento e dell’intero mandamento. Lo ha fatto sempre con discrezione, senza cercare visibilità o riconoscimenti personali, ma mettendo al centro il bene comune», ricorda il figlio Fabio.

Pascolo sottolinea inoltre il ruolo svolto da Ellerani nei momenti più delicati della storia recente del territorio. «Durante gli anni della ricostruzione successivi al terremoto del 1976 fu fra coloro che si impegnarono in prima persona per sostenere le imprese e accompagnare la rinascita delle comunità. Era una persona capace di creare relazioni, di costruire fiducia e di favorire il dialogo. Qualità che oggi ricordiamo con gratitudine».

Profondamente legato alla famiglia, ai valori cristiani e alla propria comunità, Giovanni Ellerani rappresenta una delle figure che hanno contribuito a costruire il tessuto economico e sociale del Friuli occidentale nel secondo dopoguerra.

«A nome di tutta Confartigianato Imprese Pordenone desidero esprimere la più sincera vicinanza ai figli Fabio e Giuseppe e a tutti i familiari. Conserviamo il ricordo di un uomo generoso, lungimirante e autentico, che ha saputo trasformare il proprio impegno quotidiano in un patrimonio condiviso per l’intera comunità».

Giovanni Ellerani aveva perso l’amata moglie Margherita pochi anni, un lutto che lo aveva profondamente segnato. Lascia i tre figli Giuseppe, Fabio ed Emanuele con le relative consorti, e gli amatissimi nipoti Giovanni Maria, Miriam ed Edoardo.

Confartigianato Imprese Pordenone si stringe con affetto ai familiari in questo momento di dolore.