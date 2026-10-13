Confcommercio e banca Sella: una convenzione per ridurre i costi Pos per imprese

PORDENONE – Confcommercio e Banca Sella hanno sottoscritto una convenzione che prevede condizioni particolari sui servizi Pos a favore degli associati dell’organizzazione di categoria. L’accordo nasce con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle imprese, sempre più attente al contenimento dei costi di gestione e dei servizi di pagamento elettronico.

Alla firma erano presenti Alessandro Callegari, responsabile della succursale di banca Sella a Pordenone, e Fabio Pillon, presidente provinciale di Confcommercio.

«La convenzione prevede condizioni particolari riservate agli associati del sistema Confcommercio e testimonia l’attenzione che il nostro istituto dedica a questo settore», ha dichiarato Callegari. «Le imprese potranno rivolgersi direttamente alla nostra succursale di Pordenone, in viale Marconi 34, per ricevere informazioni e approfondire le opportunità offerte. Siamo disponibili ad accogliere i clienti in filiale e, se necessario, a incontrarli direttamente presso le loro attività».

Soddisfazione è stata espressa anche dal responsabile dell’Associazione di categoria Pillon, che ha sottolineato l’importanza di mettere a disposizione degli associati strumenti concreti per affrontare le spese di gestione.

«Il tema dei costi legati ai Pos – ha precisato – è particolarmente sentito dagli operatori economici, perché tutte le attività sono alla ricerca di soluzioni che consentano di ridurre le spese. Ringrazio banca Sella per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti delle nostre imprese.

La firma di oggi rappresenta l’inizio di un rapporto e di un confronto che intendiamo portare avanti anche in futuro, per individuare risposte concrete alle esigenze dei nostri imprenditori».

Confcommercio provvederà a informare gli associati attraverso una comunicazione dedicata alla convenzione. Successivamente, l’associazione farà da tramite tra le imprese e l’Istituto locale per approfondire le necessità delle singole attività e delle diverse categorie, valutando anche la possibilità di organizzare incontri informativi mirati.

L’accordo rappresenta dunque un primo passo verso una collaborazione orientata a sostenere il tessuto economico locale, favorendo il dialogo tra il sistema bancario e le imprese e promuovendo soluzioni in grado di rispondere alle loro esigenze operative.

Nella foto: la firma dell’accordo