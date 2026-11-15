Convegno Fidapa “La protezione delle donne vittime di violenza nell’azione delle forze di polizia”

PORDENONE – “Interessante e toccante” è stato definito dai tanti partecipanti il Convegno “La protezione delle donne vittime di violenza nell’azione delle forze di polizia” che, come ha sottolineato Annamaria Poggioli Referente Fidapa per il Distretto NordEst sul tema della “Violenza di genere” aveva uno scopo mirato: capire quali sono le azioni di tutela messe in atto dalle Forze di Polizia nei confronti delle vittime. Preziose dunque le testimonianze di sua Eccellenza il Prefetto Michele Lastella, del Questore Graziella Colasanto e del Capo della Mobile Giusy Valenti.

Al tavolo dei relatori per contributi importanti anche Ilaria Buonandi per Voce Donna, Andrea Busato di “In PimaPersona Uomini contro la violenza sulle donne” e il Presidente della Cpo di Pordenone, Antonio Aprea. Una protezione che tutti questi rappresentanti di Istituzioni e Associazioni hanno dimostrato di mettere in atto con competenza e con quell’atteggiamento di empatia che possono aiutare la vittima a rialzarsi, come ha proposto nel suo messaggio il video trasmesso alla platea, realizzato per il 25 novembre proprio dal Gruppo Fidapa Nazionale Violenza di Genere.

Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente Fidapa Sonja Pin, anche a nome di tutte le socie della Sezione di Pordenone.