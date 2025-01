Convegno sull’identità pordenonese il 18 gennaio al Mantica

PORDENONE – Un convegno dal titolo L’IDENTITA’ PORDENONESE FRA PASSATO E FUTURO è in programma sabato 18 gennaio alle ore 18,30 a Palazzo Montereale Mantica in corso Vittorio Emanuele II.

L’identità pordenonese è qualcosa che sta particolarmente a cuore alla Propordenone che della città e del suo territorio ritiene di essere, per la sua storia e tradizione, l’ambasciatrice.

La questione dell’identità si pone oggi più che mai per la nostra città nel momento in cui i sempre più accelerati cambi di abitudini e di linguaggi legati allo sviluppo tecnologico rischiano di far dimenticare il passato e di rendere incerto se non inquietante il futuro, con ricadute negative sulla nostra comunità cittadina e sulla terra che intorno a essa, nel suo nome, si identifica.

Alla vigila di una nuova rivoluzione industriale, ove con sempre più insistenza si parla di intelligenza artificiale applicata nei vari settori del vivere quotidiano, la questione dell’identità assume un’ importanza fondamentale e quindi è opportuna una riflessione per non perdere quei precisi connotati distintivi derivanti dalla nostra storia, dalla parlata locale e dai nostri valori, che hanno sempre reso la comunità pordenonese, anche nelle trasformazioni che ha subito nei secoli, riconoscibile e distinguibile rispetto ad altri contesti, anche vicini (friulani e veneti). Pur mantenendo una propria identità ,la comunità pordenonese seppe nel tempo adeguarsi e superare le diverse crisi che ciclicamente si presentarono.

Dalla via d’acqua quale principale via di comunicazione si passò alla ferrovia, dai grandi cotonifici che con il loro sviluppo giunsero a far definire Pordenone la “Manchester del Friuli” si passò poi alle piccole imprese artigiani e successivamente a un tumultuoso sviluppo grazie al genio di un pordenonese “doc”, Lino Zanussi, che fece innalzare, con la sua azienda e la sua attività imprenditoriale, la città nel panorama economico nazionale.

La Propordenone, per rendere ancora più concreta la propria azione, ha indetto un convegno su questo tema per sabato 18 gennaio 2025 a Palazzo Montereale Mantica, al fine di favorire un ampio dibattito che coinvolga quanti hanno responsabilità pubbliche, associazioni e gruppi e semplici cittadini.

Dalle riflessioni e dalle proposte che emergeranno, riteniamo si potranno trarre spunti per invertire un declino che oggi sembra inarrestabile, confidando che, ancora una volta, come avvenuto nel passato, la comunità pordenonese saprà ritrovare se stessa e i suoi valori per una nuova stagione di rinascita e prosperità.