Cordoglio Comune e Confcommercio per scomparsa Francesco Delle Vedove, storico gioielliere di Contrada Maggiore

PORDENONE – Pordenone saluta una figura che per decenni ha accompagnato la vita del suo centro storico. È scomparso Francesco Delle Vedove, tra i gioiellieri più storici della città, per lunghi anni punto di riferimento in Contrada Maggiore e padre del sindaco di Cordenons Andrea Delle Vedove.

“Con Francesco Delle Vedove — dichiara il sindaco Alessandro Basso — se ne va un pezzo della storia di Contrada Maggiore e di quel commercio cittadino costruito, giorno dopo giorno, sulla competenza, sulla cura e sul rapporto personale con le persone. Generazioni di pordenonesi hanno varcato la soglia della sua attività per celebrare i momenti più importanti della propria vita. È questo il segno più bello che lascia alla città: un lavoro vissuto con passione e discrezione, capace di rendere il centro un luogo vivo, accogliente e riconoscibile.”

“A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città — prosegue il sindaco — esprimo la più sentita vicinanza alla famiglia e, in modo particolare, al collega e amico Andrea, al quale ci stringiamo con affetto in questo momento di dolore. Il nostro cordoglio raggiunge anche l’intera comunità di Cordenons, unita a Pordenone nel ricordo di un uomo che ha dato tanto al nostro territorio.”

Anche la Confcommercio provinciale saluta la scomparsa di Francesco Delle Vedove, noto gioelliere, ma soprattutto storico commerciante di fiducia per lunghi anni in Contrada Maggiore.

«Generazioni di pordenonesi hanno varcato la soglia della sua attività per celebrare i momenti più importanti della propria vita, affidandosi alla sua professionalità e alla sua esperienza. È questo il segno più bello che lascia alla città: un lavoro vissuto con passione e discrezione, capace di rendere il centro storico un luogo vivo, accogliente e riconoscibile» ha ricordato Fabio Pillon presidente di Confcommercio.

«A nome dell’Associazione e della categoria esprimo la più sentita vicinanza alla famiglia e, in modo particolare, al figlio Andrea Delle Vedove sindaco di Cordenons. Un imprenditore che ha dato tanto al sistema Confcommercio e che ha saputo interpretare il proprio ruolo professionale anche attraverso l’impegno associativo, ricoprendo per anni l’incarico di presidente del gruppo orafi e contribuendo a dare valore a un settore in cui professionalità, affidabilità e rapporto umano sono elementi fondamentali».

Per Confcommercio la sua scomparsa lascia un vuoto negli affetti, ma anche nella comunità commerciale che lo ha conosciuto e stimato.

Anche da Alberto Marchiori (ex presidente Ascom) sono giunte espressioni di cordoglio alla famiglia, ricordando la figura professionale e umana di Francesco, che ha saputo trainare la categoria ai massimi livelli.

Al figlio Andrea, le condoglianze della redazione e del direttore di pordenoneoggi.