Da Pietro a Pedro Grizzo: quattro vite per l’arte, una storia ritrovata

Antonio Lattanzio racconta una famiglia di artisti di Torre, tra emigrazione, guerra e creatività, restituendo alla memoria collettiva un capitolo poco conosciuto della storia culturale di Pordenone.

PORDENONE – La storia artistica di un territorio comprende anche il lavoro di pittori e decoratori che hanno lasciato testimonianze importanti, spesso scomparse con il mutare degli edifici, delle abitudini e del gusto. A questo patrimonio appartiene la vicenda della famiglia Grizzo, originaria di Torre, alla quale Antonio Lattanzio, medico e scrittore, ha dedicato il volume Da Pietro a Pedro Grizzo – Quattro vite per l’Arte, realizzato nell’ambito dell’iniziativa Tamiso, il setaccio del tempo, promossa dall’Associazione Torre APS.

Il libro racconta le esperienze di tre fratelli, Pietro, Riccardo e Giuseppe, figli di Costante Grizzo e Santa Arman, e di Pedro, figlio di Pietro. Quattro personalità accomunate dal talento artistico, ma protagoniste di percorsi differenti, segnati dalle condizioni sociali e dagli avvenimenti del Novecento.

Attraverso documenti, testimonianze e fotografie familiari, Lattanzio ha ricostruito vicende che rischiavano di essere dimenticate. Particolarmente significativo è l’apparato iconografico, curato personalmente dall’autore, che ha recuperato e valorizzato immagini spesso deteriorate, testimonianza preziosa di opere in gran parte scomparse.

Pietro Grizzo, nato nel 1911, è il protagonista della vicenda più avventurosa. Formatosi a Pordenone presso il restauratore Tiburzio Donadon, approda giovanissimo a Milano e successivamente a Bruxelles, dove collabora con la Metro-Goldwyn-Mayer. Realizza imponenti scenografie cinematografiche e giganteschi cartelloni dipinti a mano, capaci di rivestire intere facciate di edifici. A questa produzione monumentale affianca una pittura più intimistica, rivelando una notevole sensibilità espressiva.

La guerra sconvolge la sua esistenza. Nel 1943, durante l’occupazione tedesca dell’Albania, Pietro e la moglie Adriana contribuiscono a salvare venticinque militari italiani ricercati dai tedeschi. Lattanzio racconta efficacemente questo episodio, intrecciando la vicenda personale con le pagine drammatiche della storia europea.

Nel dopoguerra Pietro raggiunge l’Argentina, dove partecipa alla decorazione e al restauro della Casa Rosada, ottenendo l’apprezzamento del presidente Juan Domingo Perón. Realizza anche due enormi manifesti, alti otto metri, raffiguranti Perón ed Evita. Anni dopo, guardando alla televisione un documentario sul funerale di Evita, riconoscerà commosso proprio quei cartelloni: un episodio che restituisce tutta la dimensione umana della sua straordinaria esperienza.

Riccardo Grizzo presenta una personalità artistica più discreta. Raggiunto Pietro a Bruxelles, perfeziona il disegno ornamentale e le tecniche decorative, distinguendosi per la precisione nell’esecuzione di scenografie, fregi e cartelloni pubblicitari. Rientrato in Italia dopo la guerra, collabora con Giuseppe, continuando a dedicarsi anche alla pittura a olio.

Tra le testimonianze del suo lavoro figura il dipinto della Casa degli affreschi di Torre, riprodotto sulla copertina del volume. Le fotografie familiari, in particolare quelle del matrimonio con Betty, celebrato a Bruxelles nel 1942, permettono di conoscere anche l’uomo dietro l’artista, intrecciando la memoria privata alla sua attività professionale.

Giuseppe Grizzo, nato nel 1922, è forse la figura che Lattanzio restituisce con maggiore intensità umana. Costretto a lavorare nel cotonificio di Torre a soli undici anni, conosce la durezza di un ambiente industriale dominato dal rumore assordante dei macchinari e da turni massacranti. L’autore racconta con sensibilità lo smarrimento di quel bambino, offrendo una testimonianza significativa delle condizioni dell’infanzia operaia nella prima metà del Novecento.

Lasciato il cotonificio, Giuseppe intraprende l’attività di imbianchino e decoratore. Privo di mezzi economici, trasporta gli attrezzi su un triciclo dotato di pedana, percorrendo le strade di Torre per raggiungere i clienti. La sua abilità viene presto riconosciuta e nel dopoguerra collabora con Riccardo alla realizzazione di manifesti pubblicitari per la Fiera Campionaria di Pordenone. Nel 1950 i due fratelli ottengono il primo premio, a pari merito con Giovanni Doretto, nel concorso per il manifesto della quarta edizione.

È significativo che Giuseppe, dopo aver sperimentato da bambino la durezza del lavoro industriale, contribuisca a rappresentare attraverso la grafica pubblicitaria la crescita economica e produttiva della città.

La figlia Anna lo ricorda nel laboratorio, circondato da legname, attrezzi e fogli da disegno, con la segatura fra i capelli e una matita dietro l’orecchio. Un’immagine che ne riassume la personalità di homo faber, capace di progettare e costruire, unendo precisione tecnica e fantasia artistica.

Pedro Grizzo, nato a Buenos Aires nel 1949, rappresenta la continuità e insieme l’evoluzione di questa eredità familiare. Cresciuto nel laboratorio paterno, sviluppa una formazione specifica attraverso gli studi alla Scuola del Mosaico di Spilimbergo, alla Scuola d’Arte di Udine e alla Scuola Internazionale di Grafica di Venezia.

La sua pittura, caratterizzata da una notevole ricchezza cromatica, affronta temi legati alla condizione umana, alla memoria e alle trasformazioni della natura. Le maschere, il circo e il mare diventano soggetti di una ricerca espressiva autonoma, nella quale l’insegnamento paterno viene rielaborato secondo una sensibilità personale. Nel dipinto Ciclicità del mare, del 2022, il tema della continua trasformazione della vita prende forma attraverso un percorso immaginativo dagli abissi marini verso il cielo.

Lattanzio affianca alla biografia di Pedro alcuni contributi critici che aiutano a comprenderne il linguaggio pittorico e l’evoluzione artistica.

Il valore del volume va oltre le quattro biografie. Attraverso le vicende dei Grizzo affiorano aspetti significativi della storia sociale di Torre e di Pordenone: il cotonificio, l’emigrazione, la guerra, le botteghe artigiane, la formazione artistica e l’affermarsi della moderna comunicazione pubblicitaria.

La narrazione di Lattanzio risulta particolarmente efficace quando lascia parlare gli episodi concreti, capaci di rivelare il carattere dei protagonisti e di collocarli nel loro tempo. Ne emerge anche una riflessione sul rapporto fra arte e artigianato, due ambiti che nell’esperienza dei Grizzo si incontrano continuamente, dalla pittura alla scenografia, dalla decorazione alla grafica pubblicitaria.

Il merito dell’autore è aver restituito a queste quattro personalità il posto che meritano nella storia culturale della loro comunità, consegnando ai lettori un’opera documentata, coinvolgente e ricca di umanità. Giovanna Calvo Di Ronco

Chi volesse prenotare una copia dell’opera, può contattare l’Associazione TORRE al seguente indirizzo email: [email protected]