Dal Bò brilla a Durazzo: argento europeo e record italiano Junior

PORDENONE – Sei alzate valide su sei, due medaglie e un record italiano per Sara Dal Bò ai Campionati europei Junior e Under 23 di sollevamento pesi, disputati dal 12 al 19 ottobre al FAFA Hotel di Durazzo, in Albania. Domenica 18 ottobre l’atleta della Pesistica Pordenone conquista l’argento nel totale della oltre 86 kg Junior con 231 kg, nuovo record italiano di categoria. Davanti a lei c’è solo la turca Suren, oro con 241 kg; il bronzo va all’ucraina Kalashnyk.

La seconda medaglia arriva dallo strappo: con 103 kg Dal Bò è bronzo di specialità. Nello slancio resta fuori dal podio, ma i 128 kg eguagliano il suo record italiano Junior.

“Sono molto soddisfatta, anche perché da un lungo periodo non riuscivo più a dare il meglio di me”, ha dichiarato l’atleta. “Avevo due obiettivi, la medaglia e il record, e li ho centrati entrambi. Ero serena, come in un allenamento in palestra.”

Delle sei medaglie del Team Italia in Albania, due sono sue, arrivate nell’ultima gara della spedizione azzurra. Rispetto all’oro europeo Youth vinto ad agosto a Pristina, nella oltre 77 kg, sul bilanciere ci sono otto chili in più: da 223 a 231.

In pedana anche Eleni Battistetti, settima lunedì 12 ottobre nella 49 kg Under 23 con 67 kg di strappo, 83 di slancio e 150 di totale.