Dedica 2027 allo scrittore olandese Jan Brokken, autore del best seller “Anime baltiche”

PORDENONE – È Jan Brokken, uno fra i più apprezzati scrittori e viaggiatori europei contemporanei, autore del bestseller internazionale «Anime baltiche», il protagonista della trentatreesima edizione di Dedica Festival, in programma a Pordenone dal 6 al 13 marzo 2027.

Dall’Europa baltica alla Russia, dal Venezuela all’Indonesia, la sua scrittura attraversa paesi e culture sulle tracce di personaggi fuori dall’ordinario, artisti, musicisti, scrittori e persone comuni le cui vicende si sono intrecciate con la grande Storia. Un viaggio letterario che restituisce voce a esistenze segnate dall’esilio, dalla guerra e dalla ricerca della libertà, trasformando la memoria in racconto e i luoghi in una geografia di storie umane.

Organizzato dall’Associazione culturale Thesis, presieduta da Antonino Frusteri, per la direzione artistica di Claudio Cattaruzza, il festival è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Pordenone, dalla Fondazione Friuli, cui si aggiungono alcune realtà private fra le quali lo special partner Servizi CGN Società Benefit, Coop Alleanza 3.0, AssiLab Previdenza e Servizi, e Bcc Pordenonese e Monsile per i progetti Dedica Scuola.

L’edizione 2027 di Dedica si svolge sotto il patrocinio dell’Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia e della Fondazione olandese per la letteratura e con il patrocinio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, dell’Alpen-Adria Universität di Klagenfurt e dell’Università degli Studi di Udine.

Si rinnova così anche per il 2027 il progetto culturale che ogni anno sceglie un unico autore e ne approfondisce la vita, il pensiero e la produzione letteraria, mettendoli in relazione con altri linguaggi artistici e con i grandi temi del nostro tempo. Una formula originale che, dal 1995, ha costruito un’identità riconoscibile nel panorama culturale italiano e che si declina in una settimana di incontri, spettacoli, cinema, musica, mostre, iniziative per le scuole e occasioni di confronto.

La scrittura di Jan Brokken intreccia narrativa, biografia, autobiografia, reportage, ricostruzione storica e letteratura di viaggio. La fuga e la meraviglia sono temi ricorrenti della sua opera: la fuga da regimi, guerre e persecuzioni, ma anche la partenza come possibilità di cambiamento e scoperta. La musica e le arti costituiscono spesso una chiave per leggere le contraddizioni della Storia e il rapporto fra libertà individuale e potere.

Il successo internazionale di «Anime baltiche», pubblicato in Italia da Iperborea, ha fatto conoscere a un vasto pubblico la sua capacità di raccontare un territorio europeo cruciale eppure a lungo rimasto ai margini dello sguardo occidentale.

Attraverso le vicende di figure come Hannah Arendt, Mark Rothko e Romain Gary, il libro ricompone l’identità di Estonia, Lettonia e Lituania, terre attraversate da dominazioni, conflitti, deportazioni e migrazioni, ma anche custodi di una straordinaria ricchezza culturale.

La scelta di Brokken assume un significato particolare nell’anno in cui Pordenone sarà Capitale italiana della Cultura. La sua opera offre infatti l’occasione di allargare lo sguardo sull’Europa, attraversando soprattutto i territori dell’Est e del Nord, con le loro identità, le stratificazioni storiche e le connessioni culturali. Un percorso in sintonia con la vocazione internazionale della Capitale 2027.

«Brokken è uno scrittore che intreccia narrativa, reportage, biografia e ricostruzione storica, difficilmente riconducibile a una sola definizione di genere – sottolinea il direttore artistico Claudio Cattaruzza –. La sua produzione si caratterizza per l’attenzione alle vicende individuali, ai luoghi e alla memoria, con una particolare sensibilità verso le vite segnate dall’esilio e dall’estraneità rispetto al proprio Paese d’origine. È stato definito un viaggiatore dell’anima: attraverso le storie degli altri cerca di avvicinarsi all’essere umano nella sua essenza. La sua presenza a Dedica ci permetterà inoltre di aprire una finestra su un’ampia geografia europea, con uno sguardo particolare sui Paesi baltici, la Russia e l’Europa orientale».

Fra i suoi libri, «Nella casa del pianista» racconta la vicenda del musicista sovietico Youri Egorov, fuggito dall’Unione Sovietica per poter vivere liberamente la propria omosessualità e proseguire la carriera artistica in Occidente. «Bagliori a San Pietroburgo» ripercorre invece le strade della città sulle tracce di scrittori, poeti e musicisti che ne hanno fatto una delle grandi capitali culturali europee. In «Jungle Rudy» Brokken conduce il lettore in Venezuela sulle tracce dell’esploratore Rudolf Truffino, mentre «La scoperta dell’Olanda», finalista al Premio Strega Europeo 2025, è un viaggio nella storia dell’Hotel Spaander di Volendam, luogo d’incontro e di lavoro per artisti provenienti da tutto il mondo, da Picasso a Kandinskij, da Signac a Joseph Beuys.

La settimana del festival, con la tradizionale pubblicazione della monografia dedicata allo scrittore, coinvolgerà lettori, studenti, insegnanti e istituzioni sviluppandosi ben oltre i giorni della manifestazione, confermando il valore di una proposta culturale fondata sull’approfondimento e sulla partecipazione.

L’AUTORE

Jan Brokken è nato a Leida il 10 giugno 1949. Cresciuto a Rhoon, nel sud dei Paesi Bassi, ha studiato giornalismo a Utrecht e scienze politiche a Bordeaux. Ha esordito nella narrativa nel 1984 con «De provincie», dal quale è stato tratto un film. Ha pubblicato 39 libri, tra romanzi, raccolte di racconti, diari di viaggio e opere di non fiction, tradotti in numerose lingue. In Italia le sue opere sono pubblicate da Iperborea. Tra i riconoscimenti ricevuti figurano il Premio Acerbi nel 2016 per «Nella casa del pianista» e il Premio Tribùk delle Librerie per «I giusti».