Diabete, al Meduna una giornata dedicata alla prevenzione: controlli gratuiti e consigli degli specialisti

PORDENONE – La prevenzione passa anche attraverso piccoli gesti quotidiani, dalla conoscenza dei fattori di rischio ai controlli periodici, fino a una corretta alimentazione. Con questo obiettivo il Centro Commerciale Meduna ospiterà sabato 14 novembre una giornata dedicata alla sensibilizzazione sul diabete, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete.

Per l’intera giornata la galleria commerciale diventerà uno spazio di informazione e incontro, con iniziative rivolte a tutta la cittadinanza e la collaborazione di due realtà del territorio: l’Associazione Famiglie Diabetici della Provincia di Pordenone e AVIS Borgomeduna ODV.

I visitatori potranno sottoporsi gratuitamente alla misurazione della glicemia e della pressione arteriosa, grazie alla presenza dei volontari dell’associazione diabetici. Un’occasione per conoscere meglio i propri parametri, ricevere indicazioni utili e ricordare quanto sia importante individuare tempestivamente eventuali situazioni di rischio. Accanto ai controlli, saranno disponibili materiali informativi per approfondire la conoscenza della patologia e le modalità per prevenirla e gestirla.

La giornata darà spazio anche alla solidarietà con AVIS Borgomeduna ODV, che sarà presente con un punto informativo dedicato alla donazione del sangue. I volontari illustreranno il valore di questo gesto per la comunità e distribuiranno materiale divulgativo e gadget, invitando i cittadini ad avvicinarsi alla cultura della donazione.

Particolare attenzione sarà riservata anche all’alimentazione, uno degli aspetti fondamentali nella prevenzione del diabete di tipo 2. Dalle 11 alle 12 le nutrizioniste di Nut & Diet incontreranno il pubblico per offrire consigli pratici e suggerimenti sulle corrette abitudini a tavola, spiegando come un’alimentazione equilibrata, insieme a uno stile di vita attivo, possa contribuire a ridurre il rischio di sviluppare la malattia.

L’iniziativa si propone così di unire informazione sanitaria, prevenzione e impegno sociale, coinvolgendo associazioni e professionisti in un appuntamento aperto a tutti. Per il Centro Commerciale Meduna si tratta anche di un’occasione per rafforzare il proprio legame con il territorio, mettendo gli spazi della galleria a disposizione di attività che vanno oltre la dimensione commerciale e favoriscono la partecipazione della comunità.

Un sabato, dunque, dedicato alla salute e alla consapevolezza, con un messaggio semplice ma importante: conoscere il diabete, riconoscerne i fattori di rischio e adottare comportamenti corretti è il primo passo per prendersi cura di sé.