Dieci anni di Agrizero a Torre: mercato produttori fa vivere il quartiere

PORDENONE — Dieci candeline per il mercato Agrizero di Torre, diventato in un decennio uno dei punti di ritrovo più amati del quartiere. Questa mattina, nella piazza che ogni giovedì ospita i banchi dei produttori agricoli, l’associazione Agrizero ha festeggiato l’anniversario in collaborazione con il Comune di Pordenone, rappresentato dalla vicesindaco Mara Piccin e dall’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto. A conclusione della mattinata, l’amministrazione ha consegnato all’associazione una targa firmata dal sindaco Alessandro Basso, che ringrazia Agrizero per aver creato “un autentico presidio di Comunità”, punto di incontro e di vitalità per il quartiere e per l’intera città, capace di unire i cittadini attorno ai valori della filiera corta, della qualità agroalimentare e della valorizzazione del territorio.

Ad aprire gli interventi è stato il presidente di Agrizero Sergio Serafin, che dieci anni fa ha dato vita al mercato. Presente anche Simone Polesello, tra i promotori dell’iniziativa fin dall’inizio. Lo stesso lavoro di squadra ha accompagnato, nelle scorse settimane, l’apertura del nuovo mercato Agrizero di Borgo Cappuccini, dove sette operatori, in gran parte provenienti proprio da Torre, sono già al lavoro e dove presto arriveranno altre bancarelle.

“Questo traguardo è il frutto di un percorso condiviso con il Comune e con tutta l’amministrazione. Per questo ringrazio l’assessorato al Commercio e l’assessore Badanai Scalzotto per il lavoro svolto al nostro fianco, anche nell’avvio del mercato di Borgo Cappuccini. Il plauso più grande — aggiunge il presidente di Agrizero Sergio Serafin — va ai nostri produttori, che con un impegno faticoso e costante, dai campi fino ai banchi, portano ogni settimana la qualità direttamente ai consumatori”.

“Dieci anni fa questo mercato è nato come una scommessa e oggi possiamo dire che è stata vinta. Oltre a portare in tavola prodotti genuini, che arrivano direttamente dal produttore al consumatore, Agrizero — sottolinea la vicesindaco con delega ai Quartieri — ha reso viva la piazza di un quartiere fortemente identitario come Torre, dove il giovedì mattina è diventato un appuntamento di incontro e condivisione. L’amministrazione ha scelto di proseguire su questa strada con il mercato di Borgo Cappuccini, e il merito va agli operatori, capaci di animare la piazza con iniziative che coinvolgono tutti”.

“Dietro le ore di mercato c’è un lavoro che il cittadino vede solo in parte, fatto di sveglie all’alba e di un impegno che prosegue ben oltre la chiusura dei banchi. Chi incontriamo dietro le bancarelle — evidenzia l’assessore Badanai Scalzotto — è il produttore stesso: il chilometro zero piace alle persone, così come la cortesia degli operatori e il rapporto di fiducia che nasce tra chi vende e chi compra. Siamo orgogliosi della loro presenza, perché a guadagnarne è un quartiere intero e con esso tutta la città”.

Per l’anniversario i banchi hanno proposto assaggi di prodotti locali, dal formaggio di capra alla polenta preparata con la farina degli stessi produttori, fino alla soppressa. Il calendario prosegue già giovedì prossimo con la festa della zucca e il risotto cucinato sul posto, in attesa degli appuntamenti di Natale, della festa della donna e della festa di primavera: occasioni con cui gli operatori trasformano la spesa in un momento di festa per tutto il quartiere.