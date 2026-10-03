Domenica 4 la Giornata mondiale del cuore. Iniziative in municipio

PORDENONE – “Don’t Miss a Beat – Non perdere un battito”. È questo il messaggio della campagna 2026 della World Heart Federation che farà da filo conduttore alla Giornata Mondiale del Cuore organizzata a Pordenone dall’Associazione Amici del Cuore “Domenico Zanuttini” ODV.

L’appuntamento è per domenica 4 ottobre 2026, dalle 9.00 alle 13.00, davanti alla Loggia del Comune di Pordenone, per una mattinata aperta alla cittadinanza e interamente dedicata alla prevenzione e alla salute cardiovascolare.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con ASFO – Azienda sanitaria Friuli Occidentale e il Dipartimento di Cardiologia, con il patrocinio del Comune di Pordenone e la partecipazione di operatori sanitari e volontari.

Il tema internazionale di quest’anno richiama l’attenzione su un aspetto fondamentale: le malattie cardiovascolari possono nascondersi “in piena vista”. Segnali e sintomi possono essere sottovalutati, ignorati o riconosciuti troppo tardi. Da qui l’invito a non perdere un battito e a prestare maggiore attenzione ai messaggi che il nostro corpo ci invia.

La campagna si sviluppa attorno a tre concetti fondamentali: riconoscere, imparando a individuare anche i segnali meno evidenti; proteggere, attraverso prevenzione, controlli periodici e corretti stili di vita; agire, promuovendo una sempre maggiore attenzione alla salute cardiovascolare da parte delle persone, delle istituzioni e del sistema sanitario.

Durante la mattinata saranno presenti cardiologi e infermieri a disposizione dei cittadini per informazioni e consigli. Sarà inoltre possibile effettuare controlli di pressione arteriosa, colesterolo, glicemia, peso e altezza, con il calcolo del rischio cardiovascolare.

«Non perdere un battito significa prima di tutto non sottovalutare la prevenzione – sottolinea l’Associazione Amici del Cuore “Domenico Zanuttini” ODV –. Conoscere i propri fattori di rischio, effettuare controlli e imparare a riconoscere i segnali che il nostro corpo ci manda può fare la differenza. Vogliamo portare questo messaggio direttamente tra le persone, rafforzando una cultura della prevenzione sempre più consapevole e accessibile».

La Giornata Mondiale del Cuore rappresenta quindi non soltanto un momento di sensibilizzazione, ma anche un’occasione concreta per prendersi cura della propria salute, incontrando professionisti e acquisendo maggiore consapevolezza sui principali fattori di rischio cardiovascolare.

“Non perdere un battito: prevenzione, consapevolezza e riconoscimento dei segnali per proteggere il nostro cuore.”

L’Associazione Amici del Cuore invita tutta la cittadinanza a partecipare domenica 4 ottobre, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la Loggia del Comune di Pordenone