PORDENONE – “Oltre gli stereotipi: donne, motori, scelte di libertà” è il titolo dell’incontro che si terrà il 25 novembre alle ore 19 al ristorante-prosciutteria Martin, in via Della Motta, a Pordenone, appuntamento che rientra nell’ambito della XI edizione della “Settimana contro la violenza sulle donne” a Pordenone e nel Friuli Occidentale, promossa dal Protocollo dei 50 Comuni con il coordinamento dell’assessora alle Pari opportunità Guglielmina Cucci e del comune di Pordenone, che prevede oltre 150 iniziative tra incontri, spettacoli e percorsi di sensibilizzazione distribuiti da ottobre a dicembre 2026 in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’incontro, organizzato a cura del Women Engine Word che fa parte del progetto Naonian Motor Expo, prevede la partecipazione di alcune donne che si sono distinte in vari ambiti lavorativi, sportivi e creativi, spesso considerati difficili da raggiungere proprio da una donna e che vanno oltre gli stereotipi culturali. Alla serata, coordinata da Marilisa Chiumento, parteciperanno Sofia Causarano, fabbra artigiana e saldatrice; Raffaella Peresson, camionista; Silvia Veronica Lattaruolo, istruttrice Federmoto; Cristina Delbello, navigatrice e co-pilota di rally automobilistici; Cindy Tizianel, private banker e Eleonota Tiezzi, aerografistra.

“Attraverso le testimonianze di queste donne – dice Marilisa Chiumento responsabile progetti eventi della Naonian Motors Expo – vengono messe in luce l’autonomia, lavoro, passioni e stereotipi, per riflettere su quanto sia importante che ogni donna possa scegliere liberamente la propria strada”. I dati ISTAT riportanto un dato di stretta attualità: il 31,9% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni ha subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita e nella coppia, inoltre, il 6,6% delle donne che hanno o hanno avuto un partner dichiara di aver subito violenza economica. E sul fronte dell’autonomia lavorativa, il tasso di occupazione femminile in Italia resta distante dalla media europea. “Da queste evidenze nasce la riflessione al centro della serata: quanto siamo davvero libere di scegliere il nostro lavoro, le nostre passioni, il nostro futuro? – dice Marilisa Chiumento – L’ incontro è quindi fatto di storie ed esperienze concrete in chiave positiva, per ricordare che la libertà di scelta e l’autonomia personale sono anche strumenti fondamentali di prevenzione della violenza”.

All’evento sarà presente il presidente delle Pari opportinità del comune di Pordenone, Antonio Aprea. Tra i focus della programmazione della “Settimana” rientrano la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, il ruolo delle forze dell’ordine nella tutela delle vittime, la violenza assistita e il sostegno agli orfani di femminicidio, oltre all’attenzione verso le donne con disabilità.