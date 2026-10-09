Economia globale tra rallentamento, inflazione e nuove tensioni commerciali: i mercati cercano una direzione

La seconda settimana di ottobre si chiude con un quadro economico internazionale caratterizzato da segnali contrastanti. Negli Stati Uniti la fiducia dei consumatori continua a deteriorarsi, mentre il mercato del lavoro mostra ancora elementi di tenuta e le pressioni inflazionistiche, soprattutto nei servizi, rimangono un fattore di attenzione. In Europa emergono segnali di miglioramento dell’attività economica, ma la ripresa appare disomogenea tra Paesi e settori. Sullo sfondo restano le tensioni commerciali tra Stati Uniti, Unione europea e Cina, che continuano a influenzare le prospettive dell’industria e degli scambi internazionali. Per i mercati finanziari il tema centrale rimane l’evoluzione dei tassi di interesse, in un contesto nel quale le banche centrali devono trovare un equilibrio sempre più delicato tra sostegno alla crescita e controllo dell’inflazione.

Negli Stati Uniti, la rilevazione preliminare dell’Università del Michigan segnala un ulteriore indebolimento della fiducia dei consumatori nel mese di ottobre. Il dato assume particolare rilevanza considerando che i consumi delle famiglie rappresentano il principale motore dell’economia americana. Una minore fiducia non determina automaticamente una contrazione della spesa, ma può anticipare comportamenti più prudenti, soprattutto negli acquisti discrezionali. Parallelamente, il settore dei servizi ha mostrato a settembre un rallentamento dell’attività accompagnato da nuove pressioni sui prezzi, una combinazione che complica le prospettive della politica monetaria. Il mercato del lavoro, tuttavia, non presenta segnali univoci di deterioramento: le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione, scese a 197.000 unità secondo il dato settimanale riportato, suggeriscono una relativa tenuta dell’occupazione. Si delinea quindi un’economia che perde gradualmente slancio, senza manifestare necessariamente i presupposti di una recessione imminente.Per la Federal Reserve questa situazione rappresenta una sfida. Un rallentamento dei consumi e dell’attività economica potrebbe giustificare una politica monetaria meno restrittiva, ma la persistenza delle pressioni sui prezzi limita lo spazio per eventuali riduzioni dei tassi. Il rischio è che il mercato continui ad alternare aspettative di allentamento monetario a improvvise revisioni delle previsioni, alimentando la volatilità dei rendimenti obbligazionari. Anche l’allargamento del deficit commerciale americano ad agosto, favorito dall’aumento delle importazioni, contribuisce a rendere più complessa la lettura della congiuntura, soprattutto alla luce delle politiche commerciali e delle possibili ripercussioni sui prezzi dei beni importati.Nell’Eurozona il quadro appare altrettanto articolato. Gli indicatori PMI di settembre segnalano un miglioramento dell’attività complessiva, con ritmi di espansione che, secondo le rilevazioni, raggiungono i livelli più elevati degli ultimi tre anni e mezzo. Il recupero, tuttavia, non è uniforme. In Francia il settore dei servizi torna a crescere dopo diversi mesi di debolezza, mentre in Spagna l’espansione accelera nonostante l’aumento dei costi operativi. In Italia, al contrario, la crescita dei servizi rallenta, evidenziando le difficoltà delle imprese nel trasferire sui prezzi finali l’incremento dei costi. Il settore delle costruzioni continua inoltre a rappresentare un elemento di fragilità per l’economia europea, con una contrazione significativa dell’attività nell’Eurozona e un calo più contenuto in Italia.

La Germania offre segnali incoraggianti, ma ancora insufficienti per parlare di una ripresa consolidata. La produzione industriale è aumentata del 2% ad agosto, sostenuta anche dall’attività delle costruzioni, superando le aspettative degli analisti. Il governo tedesco ha inoltre rivisto al rialzo le previsioni di crescita per il 2026 e il 2027. Rimangono però le difficoltà sul fronte del commercio internazionale: le esportazioni tedesche hanno registrato una flessione ad agosto, penalizzate soprattutto dalla diminuzione delle vendite verso gli Stati Uniti. La maggiore esposizione dell’industria tedesca ai mercati esteri rende particolarmente importante l’evoluzione delle relazioni commerciali transatlantiche. Anche i colloqui tra Unione europea e Cina per ridurre gli squilibri commerciali confermano quanto il commercio internazionale sia tornato centrale nelle strategie economiche e industriali.

Sul fronte della politica monetaria europea, le dichiarazioni di alcuni esponenti della BCE richiamano l’attenzione sul rischio di una nuova accelerazione dell’inflazione. L’aumento delle aspettative inflazionistiche delle famiglie nel breve periodo costituisce un elemento da monitorare, perché può influenzare le richieste salariali e i comportamenti di consumo. Alcuni membri del Consiglio direttivo non escludono ulteriori rialzi dei tassi qualora le pressioni sui prezzi dovessero intensificarsi. Non si tratta necessariamente dello scenario centrale, ma è un segnale importante per gli investitori: il percorso futuro dei tassi europei potrebbe risultare meno lineare rispetto a quanto ipotizzato nei mesi precedenti.

Anche la fiducia degli investitori europei, misurata dall’indice Sentix, ha mostrato un peggioramento a ottobre. La divergenza tra alcuni indicatori di attività in miglioramento e un sentiment finanziario più prudente suggerisce che gli operatori continuano a interrogarsi sulla sostenibilità della ripresa. In questo contesto, la gestione del rischio obbligazionario assume particolare importanza. La durata finanziaria dei titoli, la sensibilità ai movimenti dei rendimenti e la diversificazione tra scadenze diventano fattori determinanti, soprattutto nei portafogli caratterizzati da un’esposizione significativa alle obbligazioni a tasso fisso.

Il mercato valutario riflette chiaramente queste incertezze, con il dollaro americano che continua a beneficiare dei rendimenti elevati dei Treasury e della maggiore fragilità politica e fiscale europea. Il cambio euro/dollaro ha toccato durante la settimana un minimo di circa 1,1161, il livello più basso degli ultimi 17 mesi, per poi recuperare parzialmente fino a quota 1,123 nella giornata di venerdì 9 ottobre. La variazione settimanale rimane negativa per circa lo 0,2%, segnando la quinta settimana consecutiva di indebolimento della moneta unica. Nell’arco delle ultime cinque settimane l’euro ha perso oltre il 3% rispetto al dollaro. A pesare sono soprattutto le preoccupazioni per il debito pubblico francese, le difficoltà di consolidamento dei conti pubblici e il differenziale di rendimento tra le obbligazioni americane ed europee. Per gli investitori dell’Eurozona, il rafforzamento del dollaro rappresenta un elemento favorevole per le attività denominate nella valuta statunitense e non coperte dal rischio di cambio, ma introduce anche un fattore di volatilità che può amplificare le oscillazioni dei portafogli internazionali.

Particolarmente interessante è stato anche l’andamento dell’oro, che ha attraversato una settimana caratterizzata da forti oscillazioni. Dopo aver chiuso venerdì 2 ottobre intorno a 4.143 dollari l’oncia, il metallo prezioso è sceso durante la settimana fino a un minimo prossimo a 4.066 dollari, per poi recuperare terreno nelle ultime sedute. Venerdì 9 ottobre le quotazioni sono risalite in area 4.188–4.190 dollari l’oncia, con un progresso settimanale di circa l’1,1–1,2% rispetto alla precedente chiusura. Il recupero è stato favorito da acquisti sui livelli più bassi e da una temporanea attenuazione della forza del dollaro. L’oro continua tuttavia a risentire dell’andamento dei rendimenti obbligazionari americani: tassi reali elevati aumentano il costo opportunità di detenere un’attività che non distribuisce interessi. Al tempo stesso, le tensioni geopolitiche, l’incertezza fiscale e la domanda delle banche centrali mantengono vivo l’interesse per il metallo prezioso come strumento di diversificazione.

Il petrolio rimane uno dei principali elementi di rischio per le prospettive inflazionistiche internazionali. La settimana è stata contraddistinta da oscillazioni significative, legate soprattutto agli sviluppi geopolitici in Medio Oriente e alle aspettative sull’offerta mondiale. Venerdì 9 ottobre il Brent si è attestato intorno a 103 dollari al barile, dopo aver registrato movimenti giornalieri superiori al 4% nelle sedute precedenti. Il confronto con la chiusura della settimana precedente, quando il Brent quotava circa 102,25 dollari, indica un rialzo nell’ordine dello 0,7%, utilizzando queste quotazioni indicative. Il mercato resta particolarmente sensibile alle notizie relative all’Iran, ai flussi di esportazione dei produttori mediorientali e alle possibili iniziative per incrementare l’offerta. Un petrolio stabilmente sopra i 100 dollari rappresenta un fattore di pressione sui costi di trasporto, sulla produzione industriale e sui prezzi al consumo, soprattutto per le economie europee maggiormente dipendenti dalle importazioni energetiche.

L’aumento dei costi energetici e la persistenza delle pressioni inflazionistiche contribuiscono a mantenere elevati anche i rendimenti obbligazionari. Negli Stati Uniti il Treasury decennale ha raggiunto durante la settimana livelli prossimi al 5,36%, prima di registrare un parziale ridimensionamento. Si tratta di valori particolarmente significativi, che incidono direttamente sul costo del capitale per imprese e famiglie e sulla valutazione delle attività finanziarie. Rendimenti così elevati rendono le obbligazioni governative americane potenzialmente interessanti per gli investitori orientati al reddito, ma comportano anche un rischio di prezzo importante per chi detiene titoli con scadenze lunghe. Sul mercato azionario, invece, il rialzo dei rendimenti può penalizzare soprattutto le società con valutazioni elevate e utili attesi lontani nel tempo, pur in presenza di una buona tenuta degli indici americani.

Anche il Bitcoin ha risentito del clima finanziario più selettivo, con quotazioni scese in area 82.000 dollari secondo le rilevazioni riportate durante la settimana. Il movimento evidenzia come le criptovalute continuino a essere sensibili alle condizioni di liquidità internazionale e alle variazioni dei rendimenti obbligazionari. Quando il rendimento delle attività considerate meno rischiose aumenta, gli investitori possono diventare meno disponibili ad assumere esposizioni caratterizzate da elevata volatilità. Questo comportamento conferma che il Bitcoin, pur presentando caratteristiche peculiari, non può essere considerato automaticamente uno strumento di protezione nelle fasi di tensione dei mercati finanziari.

La settimana conferma quindi un’economia mondiale che continua a crescere, ma con equilibri sempre più delicati. Gli Stati Uniti mostrano una domanda interna meno fiduciosa, pur mantenendo un mercato del lavoro relativamente resistente; l’Europa tenta di consolidare la ripresa, ma deve confrontarsi con fragilità industriali, tensioni commerciali e rischi inflazionistici. Nel frattempo, il dollaro si rafforza, l’oro recupera terreno e il petrolio rimane su livelli capaci di condizionare le decisioni delle banche centrali. Per gli investitori, il messaggio principale è che la diversificazione non può limitarsi alla ripartizione tra azioni e obbligazioni, ma deve considerare anche il rischio di cambio, la sensibilità ai tassi di interesse, l’esposizione geografica e la presenza di attività reali. In un contesto nel quale crescita e inflazione possono muoversi in direzioni differenti, la costruzione del portafoglio richiede un’attenta gestione dei rischi e un orizzonte temporale coerente con gli obiettivi dell’investitore. La prossima settimana sarà particolarmente importante per i dati sull’inflazione americana e per l’avvio della stagione delle trimestrali delle principali banche statunitensi, due appuntamenti che potranno offrire indicazioni sulla tenuta dell’economia e sulle future decisioni della Federal Reserve.

Dott. Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario autonomo, www.pazzagliapartners.it