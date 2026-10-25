Electrolux, Salvador (Azione) “a Porcia serve un piano industriale”

PORDENONE – In vista del tavolo al Ministero del 29 ottobre, Azione Pordenone chiede impegni verificabili in cambio degli aiuti pubblici.

«Il territorio pordenonese rischia di pagare circa un terzo degli esuberi annunciati da Electrolux. Non possiamo limitarci a discutere di ammortizzatori e uscite incentivate: la vera domanda è quale ruolo il Gruppo intenda dare a Porcia nei prossimi anni», dichiara Marco Salvador, segretario provinciale di Azione Pordenone.

Gli atti parlamentari, a partire dall’interrogazione presentata a maggio dal deputato di Azione Fabrizio Benzoni, e le risposte del Governo offrono elementi concreti.

Electrolux ha ricevuto in Italia oltre 130 milioni di euro di contributi pubblici. Ha avuto inoltre un finanziamento di 200 milioni dalla Banca europea per gli investimenti per la ricerca nel sito di Pordenone. E, come riferito dal Governo, è la stessa azienda a dire che l’energia pesa meno del 10% sul costo del prodotto: non può essere questa la spiegazione della crisi. «Chi ha ricevuto risorse pubbliche deve assumere impegni verificabili su investimenti, produzioni e occupazione. Il 29 ottobre il Governo li pretenda», prosegue Salvador.

Alla Regione Azione chiede di fare la propria parte. Deve verificare quante risorse sono disponibili per il Friuli Venezia Giulia tra i fondi già assegnati alle Regioni per formazione e ricollocazione. E deve attivare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che oggi può sostenere anche i lavoratori delle imprese fornitrici.

«Non chiediamo di conservare tutto com’è, ma di costruire le condizioni perché Porcia continui a produrre, innovare e creare lavoro».