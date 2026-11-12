Emozioni intense nella serata dedicata al racconto dei “40 anni di poesie” di Massimo Neri

PORDENONE – Grande affluenza di pubblico all’evento promosso dalla Fondazione Giovanni Santin ETS. Ieri sera in un’atmosfera festosa, grazie anche alla presenza del numerosissimo pubblico, Massimo Neri ha ripercorso con passione i suoi quarant’anni di attività poetica in un suggestivo viaggio nel tempo tra racconti di vita, musica e versi.

Partendo dal 1986 quando iniziò a scrivere in dialetto romanesco, la lingua dei suoi avi, sonetti scherzosi ispirati dal mondo ospedaliero nel quale trascorreva gran parte delle sue giornate è arrivato alla produzione di carattere storico, sempre in dialetto, nei testi molto più impegnativi dedicati alla Battaglia di Lepanto e alla Grande Guerra.

Nel 2019, dopo un periodo di riflessione, Neri matura la decisione di cambiare registro linguistico e con la pubblicazione “Dalla stanza di Miriam” inizia a rimare in italiano realizzando un’opera descrittiva di ambienti, situazioni e sentimenti.

Dal borgo immaginario ai borghi reali il passo è breve e così nasce il progetto ispirato a Borghi, Paesi e Città d’Italia che lo vede impegnato tra il 2021 e il 2026 nella pubblicazione di numerose sillogi dove si ritrovano le doti poetiche e la sensibilità dell’autore che sa cantare le cose essenziali della vita con parole semplici e chiare ma al contempo profonde.

Neri ha più volte sottolineato, nel corso della serata, come la scelta di dedicare la sua attenzione a quell’Italia cosiddetta minore lo abbia profondamente arricchito non solo dal punto di vista culturale, ma anche sotto il profilo umano grazie all’incontro con persone straordinarie che hanno condiviso con grande empatia le proprie storie di vita.

La serata è stata impreziosita dalle originali interpretazioni musicali di Maria Grazia Di Donato ed Enzo Samaritani che da lungo tempo collaborano con Massimo Neri accompagnandolo in numerose tournée in giro per l’Italia.

Se come scriveva Marcel Proust “il viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” ieri sera il pubblico ha scoperto o riscoperto realtà lontane ma anche vicine attraverso la sensibilità e gli occhi di Massimo Neri.

La Fondazione Santin ringrazia i Comuni di Pordenone, Azzano X, Porcia, Spilimbergo e Tramonti di Sotto che hanno dato il loro patrocinio all’evento e le autorità presenti alla serata. Franca Benvenuti