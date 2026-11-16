PORDENONE – Il costo dell’energia continua a rappresentare una delle principali criticità per le imprese. Per offrire strumenti concreti per affrontare il mercato e contenere la spesa, prosegue il ciclo di incontri promosso nei Distretti del commercio, con un focus sull’andamento dei prezzi di gas ed energia elettrica e sulle prospettive per i prossimi mesi. In programma gli ultimi tre incontri: martedì 17 novembre, ore 14, Distretto Terre Tagliamento, sede Confcommercio a San Vito al Tagliamento; martedì 25 novembre, The Great Distretto, Villa Cattaneo a San Quirino (orario da confermare); giovedì 26 novembre, ore 14, Distretto Sile e Meduna, centro sociale di Corva di Azzano Decimo. Gli incontri sono aperti agli imprenditori di tutti i settori del commercio, del turismo e dei servizi appartenenti ai territori di riferimento.

Dal mercato alle strategie per risparmiare

L’obiettivo è fornire alle imprese un quadro aggiornato dei mercati energetici, analizzando i fattori che incidono sui prezzi e i possibili scenari in vista dell’inverno. Spazio anche alle strategie per ottimizzare i consumi e contenere i costi nel breve e medio periodo, all’analisi delle bollette e alle opportunità offerte dalle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Il programma prevede approfondimenti sui mercati energetici globali, sull’evoluzione dei prezzi del gas, sulle ricadute dei costi energetici sulle attività d’impresa e sulle soluzioni disponibili per ridurre la spesa.

Attestato di frequenza

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. Le aziende che hanno presentato domanda per il libretto formativo (art. 100 LR 20/2005 e art. 129, ex art. 100) potranno inoltre richiedere la registrazione dell’incontro sul libretto formativo aziendale. Informazioni e adesioni: https://terziaria.pn.it/distretti-commercio/