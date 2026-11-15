Estate di San Martino: tradizioni, territorio e partecipazione

PORDENONE – L’Estate di San Martino rappresenta un appuntamento importante per Villanova e per tutta la città di Pordenone. Manifestazioni come questa hanno il merito di valorizzare i quartieri, recuperare le nostre tradizioni e creare occasioni di incontro tra le persone.

Il programma di quest’anno è particolarmente ricco e interessante: dalla gastronomia tradizionale alle mostre, dalle attività dedicate ai bambini alle iniziative culturali, sportive e ricreative. Un insieme di proposte che dimostra come una festa di quartiere possa diventare un momento di aggregazione capace di coinvolgere generazioni diverse.

Vorrei sottolineare – osserva l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto – soprattutto il valore del lavoro svolto dalla Pro Loco Pordenone APS e da tutti i volontari che, con impegno, disponibilità e passione, rendono possibile questa manifestazione. Il loro contributo è prezioso perché permette di mantenere vive le tradizioni e, allo stesso tempo, di costruire relazioni e senso di appartenenza.

Come amministrazione crediamo molto nell’importanza dei quartieri e nella loro vitalità. Una città non vive soltanto attraverso il suo centro storico, ma anche grazie alle iniziative, alle associazioni, alle attività economiche e alle persone che animano ogni sua parte”.

“Anche dal punto di vista del commercio e delle attività produttive, queste occasioni hanno un valore significativo: portano persone a incontrarsi, favoriscono la socialità e contribuiscono a rendere il territorio più attrattivo.

Desidero quindi rivolgere un ringraziamento alla Pro Loco, ai volontari, alle associazioni coinvolte e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa.

L’augurio è che l’Estate di San Martino continui a essere, negli anni, un appuntamento riconosciuto e partecipato, capace di rappresentare al meglio lo spirito di Villanova e di Pordenone».