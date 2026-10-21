Evento teatrale Lilt il 29 ottobre all’Auditorium Concordia

PORDENONE – LILT PORDENONE ha organizzato un evento teatrale che si terrà giovedì 29 ottobre alle ore 20,30 presso l’Auditorium Concordia con la partecipazione di Claudia Contin Arlecchino che, in veste di Matusalemme, si confessa con il pubblico del terzo millennio:

da quando ha deciso di vivere in mezzo agli umani ha imparato tutti i vizi contemporanei invecchiando a vista d’occhio.

Con i medici specialisti di LILT PORDENONE aprirà un dialogo che comunica l’importanza della prevenzione oncologica.

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Verrà richiesto un contributo responsabile a sostegno dei progetti sociali/formativi di LILT Pordenone

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